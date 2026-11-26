Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari per stalking ai danni dell’ex compagna. La misura, eseguita dalla Polizia di Stato a Crotone, prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico. La donna avrebbe ricevuto minacce di morte anche online.

“Codice rosso” a Crotone: uomo ai domiciliari dopo le minacce all’ex

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è emersa lo scorso ottobre, quando la donna ha denunciato presunte condotte persecutorie ripetute da parte dell’ex compagno. L’uomo le avrebbe rivolto gravi minacce di morte, anche attraverso strumenti informatici.

La sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile della Questura di Crotone ha attivato le procedure previste dal “Codice Rosso” e avviato le indagini. Gli investigatori hanno inoltre adottato iniziative per tutelare la donna, proteggerne la sicurezza e garantirle supporto.

La misura cautelare

Le dichiarazioni della persona offesa e gli altri elementi raccolti, nell’ambito di accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno contribuito a delineare un quadro indiziario. Sulla base di questi elementi è stata presentata una richiesta di misura cautelare.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone ha accolto l’istanza, disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito immediatamente il provvedimento.

Prevenzione e app YouPol

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere promossa dal questore della provincia, Renato Panvino. La Polizia ha ribadito l’impegno nel contrasto ai reati riconducibili al “Codice Rosso” e nella protezione delle vittime.

La Questura ha inoltre invitato i cittadini a utilizzare YouPol per inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di maltrattamento, violenza di genere, bullismo e revenge porn.