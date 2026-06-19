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È di tre cittadini albanesi deferiti e di oltre 500.000 euro di refurtiva recuperata il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. I tre sono ritenuti responsabili di una serie di furti che hanno colpito il comparto orafo tra il novembre 2025 e il febbraio 2026 nelle province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio da un’operazione effettuata il 26 febbraio 2026. In quella data, i militari della Compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito, nell’hinterland milanese, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza nei confronti di tre soggetti – due dei quali sono risultati essere gli stessi indagati di oggi. Durante le perquisizioni, in particolare in un garage sotterraneo a Trezzano sul Naviglio (MI), considerato la base logistica del gruppo, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Heckler&Koch con munizioni, risultata provento di un precedente furto, oltre a circa 53.000 euro in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate.

Il ritrovamento dell’arma ha fatto scattare l’arresto in flagranza per i tre, che sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano-San Vittore. L’analisi della refurtiva sequestrata e i successivi riscontri documentali hanno permesso ai Carabinieri di attribuire alla banda la responsabilità di dieci episodi delittuosi ai danni di aziende del settore orafo.

I colpi nelle diverse province

Gli episodi contestati si sono verificati in varie province del Centro-Nord Italia:

Arezzo e provincia: tre colpi distinti tra novembre 2025 e febbraio 2026 , con l’asporto di oltre 23 kg di argento, semilavorati e monili per un valore superiore a 110.000 euro ;

e provincia: distinti tra novembre e febbraio , con l’asporto di oltre di argento, semilavorati e monili per un valore superiore a ; Trevenzuolo (VR): un ingente furto di semilavorati in oro e argento, pietre preziose, cinque lingotti d’oro da 100 grammi ciascuno e due orologi Rolex;

di semilavorati in oro e argento, pietre preziose, d’oro da ciascuno e Rolex; Vicentino (Romano d’Ezzelino, Quinto Vicentino, Camisano Vicentino): una serie di incursioni, tra cui un tentativo fallito e furti di preziosi e denaro contante;

di preziosi e denaro contante; Macerata (Recanati e Potenza Picena): furti di orologi, monili in oro e argento per un valore di oltre 55.000 euro.

Le modalità operative della banda

I componenti del gruppo criminale agivano con un vero e proprio pendolarismo transregionale, utilizzando tecniche sofisticate per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Per i loro spostamenti impiegavano vetture di grossa cilindrata intestate a prestanome e applicavano sistematicamente targhe contraffatte, riprodotte fedelmente a partire da modelli “puliti” dello stesso colore e marca. In questo modo riuscivano a ingannare i sistemi di videosorveglianza urbana e autostradale, rendendo difficile la loro identificazione.

L’azione dei Carabinieri non si è limitata all’individuazione dei presunti responsabili. L’intera merce recuperata, il cui valore complessivo supera i 500.000 euro, è stata riconosciuta e interamente restituita ai legittimi proprietari. Questo ha permesso di restituire serenità a un settore economico strategico per il territorio, duramente colpito dalla serie di furti messi a segno dalla banda.

Il ruolo della Procura e le prospettive future

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha consentito di fare piena luce su una delle più gravi ondate di furti ai danni del comparto orafo del Centro-Nord Italia negli ultimi anni. I tre cittadini albanesi – E.F., E.R. ed E.T., rispettivamente di 37, 40 e 44 anni – sono stati deferiti in stato di libertà e dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato e ricettazione in concorso. L’indagine, secondo quanto riferito dagli inquirenti, proseguirà per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi criminali.