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È scattato un arresto nel centro storico di Roma: un cittadino cubano è stato fermato e ora è gravemente indiziato del reato di furto aggravato, dopo aver sottratto articoli di un noto marchio approfittando di un momento di distrazione durante le operazioni di consegna.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nelle vie dello shopping della capitale, dove gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto lungo via del Corso, trasportando una vistosa busta di plastica piena di scatole e altri oggetti.

L’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento nervoso del sospettato, che, incrociando lo sguardo della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione per rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale, nel tentativo di confondersi tra i clienti e sfuggire al controllo.

Il recupero della merce e i primi sospetti

Una volta raggiunto, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi articoli di un noto marchio di lusso, per un valore complessivo di circa 4.000 euro. La quantità e la modalità di trasporto della merce, unite all’atteggiamento del fermato, hanno subito fatto ipotizzare agli agenti che si trattasse di merce sottratta indebitamente.

È partita così una rapida attività investigativa, che ha condotto gli operatori in servizio a Roma al punto vendita del marchio in questione, situato nella vicina Piazza di Spagna. L’esame degli articoli recuperati e del relativo packaging ha permesso al direttore del negozio di riconoscere senza esitazione la merce come parte di alcune consegne che erano in corso proprio in quelle ore nell’area interessata.

Il ruolo del corriere e il modus operandi

Il cerchio si è chiuso in via Borgognona, dove poco prima gli agenti avevano notato un furgone impegnato nelle operazioni di carico e scarico. Rintracciato il corriere, questi ha confermato i sospetti degli investigatori, raccontando di essersi accorto della sparizione di alcuni articoli custoditi nel vano di carico del proprio mezzo durante le consegne.

Un dettaglio ha fornito l’ultimo tassello alla ricostruzione della dinamica: sul meccanismo di chiusura del portellone del furgone era stato applicato un gommino ricavato da un cavo elettrico, uno stratagemma spesso utilizzato dai ladri per impedire la corretta chiusura della serratura e mantenere accessibile il vano di carico senza che il conducente se ne accorga.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Per il cittadino cubano di 31 anni sono scattate le manette. L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di furto aggravato. L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

IPA