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Eseguito un arresto per furto aggravato a Monte San Biagio (Latina): un uomo di 32 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato dopo aver sottratto profumi da una farmacia del centro. L’episodio si inserisce in una serie di interventi che hanno visto protagonista lo stesso soggetto, già deferito per altri reati nei giorni precedenti.

Arresto in flagranza dopo il furto in farmacia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ultimo episodio si è verificato presso una farmacia situata nel centro di Monte San Biagio. Il 32enne, approfittando di un attimo di distrazione del titolare, ha sottratto tre flaconi di profumo, per un valore complessivo di circa 50 euro. Dopo il furto, l’uomo si è allontanato rapidamente dal negozio, tentando di far perdere le proprie tracce.

Immediatamente dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare il presunto autore del furto presso lo scalo ferroviario “Monte San Biagio–Terracina Mare”. Qui, il 32enne si era rifugiato, ma è stato raggiunto dai militari che hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Precedenti e altri episodi contestati

L’arresto rappresenta solo l’ultimo capitolo di una serie di interventi che hanno visto coinvolto il medesimo soggetto. Nella tarda serata del 29 giugno scorso, infatti, il 32enne era già stato deferito in stato di libertà per furto con destrezza, porto di oggetti atti ad offendere, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. In quell’occasione, a seguito di una richiesta di intervento giunta al 112 N.U.E., i Carabinieri erano intervenuti ancora una volta presso lo scalo ferroviario “Monte San Biagio–Terracina Mare”.

Minacce con una siringa e furto al bar della stazione

Durante l’intervento, l’uomo aveva minacciato alcuni viaggiatori presenti brandendo una siringa, senza alcun motivo apparente. Anche il capostazione, intervenuto per tentare di riportare la calma, era stato oggetto di minacce. I militari sono riusciti a rintracciare il trentaduenne nel sottopasso della stazione, sorprendendolo mentre cercava di disfarsi della siringa gettandola in un cestino, dove è stata poi recuperata e sequestrata.

Ulteriori furti e indagini in corso

Nel corso degli accertamenti, è emerso che la titolare del bar situato all’interno della stazione ferroviaria aveva denunciato il furto di alcune bottiglie di liquore, per un valore complessivo di circa 28 euro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la responsabilità dell’indagato anche in questo episodio.

Il contesto: controlli e prevenzione sul territorio

Le operazioni dei Carabinieri di Monte San Biagio si inseriscono in un più ampio contesto di controllo e prevenzione dei reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle aree sensibili come le stazioni ferroviarie e gli esercizi commerciali del territorio.

IPA