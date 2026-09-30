Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette arresti per furto aggravato sono stati eseguiti a Roma, dove una serie di colpi è stata sventata dagli agenti della Polizia di Stato. Le azioni, pianificate con ruoli precisi tra ‘distrattori’ ed esecutori materiali, sono state intercettate sia lungo la rete metropolitana che nelle vie dello shopping. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Operazione PolMetro, colpi nei negozi: la regia dei ladri tra le vie dello shopping

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di ricostruire le modalità operative delle bande, che si muovevano con destrezza tra le vetrine dei negozi e i vagoni della metropolitana di Roma. Gli agenti del Nucleo PolMetro hanno osservato attentamente i sospetti, riuscendo a intervenire in flagranza di reato e a fermare i responsabili.

La prima vicenda ha visto i poliziotti impegnati in un pedinamento dal Colosseo fino a via del Corso. Due uomini sono stati notati mentre, alla fermata dell’autobus, scrutavano tra borse e zaini dei passeggeri. Seguiti a distanza, hanno attraversato il centro storico e si sono fermati davanti a un negozio di telefonia. Qui, secondo la ricostruzione degli agenti, è entrata in scena una vera e propria “regia a due”: mentre uno distraeva la commessa, l’altro si concentrava su uno smartphone esposto.

Il primo tentativo non è andato a buon fine, ma i due non si sono arresi. Poco dopo, hanno riproposto lo stesso schema in un altro negozio: uno dei due ha reciso il cavo antitaccheggio di uno smartphone del valore di circa 1.500 euro, nascondendolo sotto la giacca. Gli agenti sono intervenuti al momento della fuga, bloccando entrambi e arrestandoli per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata.

Furti in metropolitana: tecniche raffinate e arresti in flagranza

Dalle vetrine, l’attenzione degli agenti si è spostata sulle banchine della metropolitana. Un ventiseienne romeno aveva trasformato il viaggio sulla linea A in una sorta di “check-up su rotaia”: ad ogni fermata scendeva da un vagone per risalire su quello successivo, passando in rassegna i passeggeri e tenendo lo zaino davanti al corpo per schermare i propri movimenti. Quando ha tentato di aprire la zip dello zaino di una vittima, è stato bloccato in flagranza dagli agenti.

Un episodio simile ha coinvolto un quarantottenne georgiano, individuato tra le fermate “Vittorio Emanuele” e “Repubblica”. Dopo aver scelto la vittima tra i pendolari, l’uomo è salito sul vagone insieme a lei, facendosi spazio tra i passeggeri con piccole spinte. Alla fermata successiva, ha approfittato del flusso di persone per sfilare il portafogli dalla tasca della vittima, ma è stato fermato dagli agenti prima che potesse fuggire. Anche per lui è scattato l’arresto per furto.

Complicità e ruoli: altri arresti tra tornelli e Fontana di Trevi

Un’altra dinamica simile è stata neutralizzata presso la stazione Valle Aurelia, subito dopo il passaggio delle vittime attraverso i tornelli. Due complici, sfruttando la ripartizione dei ruoli, sono riusciti a impossessarsi in pochi istanti di un cellulare e di un portafogli. Tuttavia, sono stati arrestati in pochi secondi dagli agenti e ora sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato.

Infine, nei pressi della Fontana di Trevi, tre giovani complici sono stati bloccati dopo essere stati notati in piazza Barberini mentre scrutavano la folla alla ricerca di una possibile vittima. Sono stati colti nella flagranza di un furto ai danni di una turista.

Tutti i sette arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

IPA