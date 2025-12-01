Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette provvedimenti restrittivi, tre arresti in flagranza e dodici denunce il bilancio dell’operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al furto e alla ricettazione di mezzi d’opera. L’indagine, avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza, ha permesso di recuperare 14 escavatori rubati per un valore di centinaia di migliaia di euro. Le attività criminali si sono svolte prevalentemente tra il territorio vicentino e quello trevigiano, con ramificazioni tra Veneto e Puglia. L’organizzazione, composta da cittadini italiani originari del foggiano, agiva con estrema professionalità, colpendo cantieri edili per poi esportare i mezzi all’estero.

Le indagini e l’operazione interprovinciale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di Polizia Giudiziaria ha avuto carattere interprovinciale e ha coinvolto numerose squadre della Polizia Stradale sia nella Regione Veneto che in Puglia. L’inchiesta, iniziata alcuni mesi fa, si è concentrata su un sodalizio criminale ben radicato nel territorio veneto, ma composto principalmente da cittadini italiani provenienti dal foggiano. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità operative del gruppo, individuando ruoli e responsabilità dei diversi membri.

Il modus operandi della banda

Il gruppo criminale agiva con estrema cautela e professionalità. Ogni furto veniva pianificato nei minimi dettagli: dalla scelta del cantiere edile da colpire, alla programmazione delle successive fasi di trasporto, occultamento e rivendita dei mezzi rubati. Le ruspe e gli escavatori venivano sottratti in tempi rapidissimi, bonificati da eventuali sistemi di tracciamento, corredati di documentazione contraffatta e infine esportati all’estero. Nulla veniva lasciato al caso, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi e massimizzare i profitti illeciti.

Risultati dell’operazione e beni recuperati

L’operazione, coordinata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Veneto, ha portato al recupero di 14 escavatori rubati, per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Numerose sono state le perquisizioni domiciliari e locali, che hanno consentito il sequestro di beni riconducibili all’attività illecita del gruppo. In totale, sono stati denunciati dodici componenti del sodalizio criminale, mentre per sette di loro sono stati eseguiti provvedimenti restrittivi. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato e, nella prima fase dell’attività, è stato eseguito un ordine cautelare.

Impatto sul tessuto produttivo locale

Il successo dell’indagine rappresenta un risultato importante non solo per il valore economico dei beni recuperati, ma anche per la tutela del tessuto produttivo locale. Le imprese del settore cantieristico edile, infatti, erano finite nel mirino del gruppo criminale, che sottraeva loro mezzi di ingente valore. I veicoli rubati venivano caricati e nascosti all’interno di autoarticolati, per poi essere collocati in aree considerate protette, da dove prendeva avvio la fase della ricettazione e della successiva esportazione all’estero.

L’inchiesta ha interessato principalmente il territorio vicentino e trevigiano, ma si è estesa anche in Puglia, grazie alla collaborazione tra le diverse squadre di Polizia Giudiziaria.

ANSA