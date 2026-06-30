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È di 29 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro una presunta associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso un sofisticato sistema di sfruttamento del Decreto Flussi. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, ha coinvolto diverse province italiane e ha permesso di smantellare un’organizzazione che, secondo le accuse, avrebbe agevolato l’ingresso illegale di centinaia di cittadini extracomunitari in Italia, sfruttando la vulnerabilità economica e sociale degli aspiranti lavoratori stranieri.

L’operazione dei Carabinieri: un blitz in nove province

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scorsa notte è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 individui nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona. L’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto, con il supporto dei Comandi Provinciali delle altre città coinvolte e delle Compagnie Carabinieri di Taranto, Massafra, Martina Franca, Castellaneta, Manduria e delle API della Compagnia di Brindisi.

Le indagini: un’organizzazione radicata e strutturata

L’azione odierna rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto, con la collaborazione della Prefettura di Taranto. Le indagini, condotte tramite attività tecniche, acquisizioni documentali e riscontri su database e sistemi informatici, hanno permesso di ricostruire l’esistenza di una presunta associazione per delinquere che avrebbe trasformato il sistema del Decreto Flussi in un meccanismo illecito per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’organizzazione era radicata a Taranto ma operava anche nelle province di Foggia, Matera, Campobasso, Latina e Ragusa. Il gruppo si sarebbe avvalso di promotori, intermediari stranieri – spesso definiti “sponsor” – e imprenditori compiacenti. Gli intermediari reclutavano cittadini nei Paesi di origine, raccogliendo documentazione e denaro, mentre il centro logistico era stato individuato in un CAF di Taranto.

Il meccanismo illecito: come funzionava il sistema

Dal CAF di Taranto sarebbero state predisposte e inoltrate, tramite il portale telematico “ALI” del Ministero dell’Interno, le richieste di nulla osta al visto per il rilascio del permesso di soggiorno o per l’ingresso in Italia. Le domande risultavano formalmente motivate da esigenze occupazionali che, secondo gli investigatori, erano in realtà inesistenti. Una volta ottenuto il nulla osta, gli stranieri ricevevano il visto e completavano in Italia l’iter amministrativo per il permesso di soggiorno.

L’organizzazione avrebbe utilizzato imprese attive nella ristorazione, stabilimenti balneari, negozi di telefonia, edilizia, settore alberghiero, agricolo e manifatturiero, impiegate esclusivamente per simulare rapporti di lavoro. Le intercettazioni hanno rivelato che gli aspiranti lavoratori venivano assegnati alle aziende senza alcun criterio legato alle competenze professionali, ma solo in base alla disponibilità degli imprenditori e alle quote previste dal “Click day”, che stabilisce il numero di stranieri ammessi in base alle esigenze lavorative di ciascuna provincia.

Sfruttamento e pagamenti illeciti: il ruolo degli imprenditori

Una volta giunti in Italia, molti lavoratori sarebbero stati impiegati “a nero” presso aziende agricole terze, e non per i datori di lavoro che avevano formalmente richiesto le loro prestazioni presso le prefetture. Inoltre, i lavoratori erano costretti a versare somme di denaro ai datori di lavoro per le spese contributive, invertendo il normale rapporto tra dipendente e titolare d’impresa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli stranieri avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta e il visto d’ingresso: 5.000 euro sarebbero finiti ai datori di lavoro compiacenti, 1.000 euro ai promotori e 500 euro ad altri intermediari. Ulteriori somme venivano richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno. Le conversazioni intercettate hanno evidenziato una rigida struttura gerarchica: nessuna pratica veniva conclusa prima del pagamento, e i promotori impartivano direttive agli intermediari coordinando ogni fase, utilizzando chat protette da sistemi di crittografia e un linguaggio in codice, in cui il denaro veniva chiamato “regali”, “caffè” o “mandarini”.

Le vittime: lavoratori sfruttati e costretti a sacrifici economici

Il sistema, secondo la prospettazione accusatoria, si alimentava sfruttando la vulnerabilità economica e sociale degli aspiranti lavoratori stranieri. Persone provenienti da contesti di povertà o prive di prospettive venivano indotte a sostenere enormi sacrifici economici, spesso ricorrendo ai risparmi familiari o indebitandosi, pur di ottenere un visto d’ingresso o mantenere un permesso di soggiorno. In alcuni casi, le vittime hanno dovuto vendere tutti i loro beni nei Paesi di origine per poter pagare la presunta organizzazione criminale e arrivare in Europa attraverso l’Italia.