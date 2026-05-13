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Otto cittadini romeni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia nell’ambito di un’indagine su un maxifurto di articoli di pelletteria di alta gamma avvenuto il 27 aprile 2024 a Fossò (Venezia) nella sede del laboratorio “Artigiani Veneziani”, per un valore di oltre 600mila euro. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, furto aggravato e ricettazione. Altre 11 persone sono indagate per gli stessi reati. Le indagini hanno tratto origine dal furto, messo a segna da sette individui travisati, che avevano sfondato l’ingresso dell’azienda con un furgone. Tra aprile 2024-gennaio 2025 è stato scoperto sodalizio operante tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna dedito a furti di merce contenuta in container presso lo scalo ferroviario di Milano e nell’effrazione di autoarticolati in sosta nelle aree di servizio tra Milano e Piacenza.