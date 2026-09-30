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È stato eseguito un arresto e oltre 42 chili di hashish sono stati sequestrati a seguito di un’operazione condotta dai Carabinieri a Roma. Un uomo di 46 anni, originario della Repubblica di Capo Verde e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto in via Fosso del Poggio, dove i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di droga nascosto in due freezer. L’operazione è stata condotta per contrastare il traffico di stupefacenti nella capitale.

Il blitz dei Carabinieri: la scoperta in via Fosso del Poggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto grazie a un controllo mirato da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Roma Cassia. I militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava a piedi nei pressi della sua abitazione. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’interno dell’appartamento, situato in via Fosso del Poggio.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto ben 42,644 chili di hashish, suddivisi in numerosi panetti e ovuli. La droga era stata accuratamente occultata all’interno di due freezer a pozzetto, probabilmente per mascherare l’odore tipico dello stupefacente e sfuggire così ai controlli. I panetti riportavano diverse etichette, tra cui “Frozen”, “Banana Runtz”, “Mountain Giants”, “El Coyote”, “For Biden Fruit”, “Mountain Terps”, alcune delle quali suggerirebbero una possibile provenienza dal Marocco.

Materiale per il confezionamento e denaro contante

Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 1400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare un introito di circa 210mila euro.

Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo risulta gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto: la lotta allo spaccio nella Capitale

L’operazione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio quadro di contrasto al traffico di stupefacenti nella città di Roma. Il sequestro di un quantitativo così rilevante di hashish rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali che gestiscono lo smercio di droga sul territorio. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente.

IPA