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È di un deferimento e di 10.000 euro di banconote false sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Altopascio (Lucca). Un cittadino colombiano di 33 anni, residente nella cittadina toscana, è stato accusato di aver gestito una stamperia clandestina per la produzione e la diffusione di valuta contraffatta in diversi Paesi europei. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca, ha portato allo smantellamento di un sofisticato laboratorio digitale.

Le indagini e la scoperta della stamperia clandestina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Lucca. L’attività investigativa, avviata nel mese di febbraio 2026, si è concentrata su un traffico internazionale di valuta falsa, con l’obiettivo di neutralizzare la produzione e la diffusione di banconote contraffatte.

Le forze dell’ordine hanno individuato il presunto responsabile: un cittadino colombiano di 33 anni, stabilmente residente ad Altopascio, località Fabbri. L’uomo avrebbe allestito una stamperia digitale all’interno della propria abitazione, dotata di computer, stampanti e strumenti di perfezionamento grafico di alto livello, utilizzati per la produzione di banconote false da 10 euro, 20 euro e 50 euro.

Modalità di vendita e diffusione della valuta falsa

L’indagine ha permesso di accertare che il sospettato, utilizzando un nickname, vendeva direttamente la valuta contraffatta tramite il social media Telegram. Le transazioni avvenivano con pagamenti in criptovaluta e le spedizioni venivano effettuate tramite vettori privati, con l’indicazione di mittenti e destinatari fittizi per eludere i controlli.

La valuta falsa prodotta dal falsario è stata quantificata in circa 35 mila euro e le banconote sono risultate diffuse non solo in Italia, ma anche in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Lituania, Austria e Malta.

Sequestri e smantellamento del laboratorio

Nel corso della perquisizione personale, locale e informatica, disposta dall’Autorità Giudiziaria, i militari hanno sequestrato la stamperia digitale, composta da computer, stampanti e strumenti grafici sofisticati. Inoltre, sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore nominale complessivo di circa 10.000 euro, suddivise in tagli da 10 euro, 20 euro e 50 euro.

Le indagini hanno anche permesso di riscontrare diverse spedizioni postali contenenti valuta falsa, perfezionate dal falsario tramite società di spedizioni private. Le spedizioni erano destinate a Roma, Forino (AV), Montebelluna (TV) e Palma di Montechiaro (AG).

IPA