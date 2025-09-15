Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Latina, un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di farmaci oppioidi e allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata smantellata all’alba di oggi dai Carabinieri del NAS. Sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari, su mandato del G.I.P. del Tribunale di Latina e sotto il coordinamento della locale Procura. L’operazione è stata condotta nelle province di Latina e Roma dopo mesi di indagini avviate nell’ottobre 2023, con l’obiettivo di contrastare la diffusione incontrollata di farmaci ad alto rischio di abuso e di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha permesso di ricostruire una rete criminale che, attraverso ricette false e documenti contraffatti, si approvvigionava di medicinali a base di ossicodone per poi rivenderli sul mercato nero, generando profitti illeciti e mettendo a rischio la salute pubblica.

Un’operazione coordinata e capillare

L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, ha visto impegnati i Carabinieri del NAS di Latina con il supporto operativo del NAS di Roma, del Comando Provinciale di Latina, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Il dispositivo messo in campo ha consentito di eseguire nove ordinanze di custodia cautelare, suddivise tra cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari. L’azione è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Latina e coordinata dalla Procura della Repubblica locale, a testimonianza della gravità e della complessità del fenomeno criminale affrontato.

Le origini dell’indagine: farmacie nel mirino

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio nell’ottobre 2023 a seguito di controlli sulla corretta dispensazione dei farmaci in alcune farmacie della provincia pontina. Durante queste verifiche, i militari hanno scoperto ricette mediche false relative a medicinali stupefacenti a base di ossicodone, un potente antidolorifico oppioide. L’ossicodone, utilizzato in ambito sanitario per il trattamento di dolori intensi, è soggetto a prescrizione speciale proprio per il suo elevato potenziale di dipendenza e abuso. La presenza di ricette false ha immediatamente fatto scattare l’allarme, portando all’apertura di un’inchiesta più ampia che ha coinvolto anche le province di Roma e Latina.

Il meccanismo criminale: ricette false e documenti contraffatti

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire nei dettagli il modus operandi degli indagati. Attraverso la presentazione di ricette mediche contraffatte e l’utilizzo di falsi documenti di identità, i membri dell’organizzazione riuscivano a procurarsi farmaci oppioidi presso numerose farmacie delle province di Roma e Latina. Nel periodo compreso tra ottobre 2023 e febbraio 2024, sarebbero state sottratte circa duemila compresse di ossicodone, successivamente rivendute sul mercato nero a circa 15 euro l’una. Il profitto illecito generato da questa attività è stato stimato in oltre 30 mila euro, una cifra significativa che testimonia la portata del fenomeno e la sua pericolosità sociale.

Doppio canale di spaccio: farmaci e cocaina

L’inchiesta ha inoltre portato alla luce un ulteriore livello di attività delittuosa. Alcuni membri della rete criminale non si limitavano al traffico di farmaci oppioidi, ma gestivano anche un canale parallelo di spaccio di cocaina. Grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese, i Carabinieri del NAS hanno potuto documentare l’esistenza di un gruppo strutturato, capace di operare simultaneamente su due fronti: da un lato la distribuzione di antidolorifici ad alto rischio di abuso, dall’altro lo smercio di cocaina sul territorio. Questa duplice attività ha permesso all’organizzazione di incrementare i propri guadagni illeciti e di consolidare la propria presenza nel mercato nero delle sostanze stupefacenti.

Un pericolo concreto per la salute pubblica

La diffusione incontrollata di farmaci oppioidi, pensati per un uso strettamente medico e riservato a casi gravi, rappresenta un rischio elevato per la salute pubblica. L’assunzione di ossicodone senza la supervisione di un medico può portare a dipendenza, overdose e danni irreversibili. L’organizzazione smantellata non solo garantiva ingenti profitti agli indagati, ma contribuiva anche a creare un allarme sociale, esponendo numerosi individui ai pericoli derivanti dall’abuso di sostanze ad alto potenziale di rischio. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la lotta a questo tipo di traffico illecito sia fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e prevenire fenomeni di dipendenza e criminalità correlata.

Sequestri e perquisizioni: il materiale rinvenuto

Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente all’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato diversi elementi ritenuti di rilievo investigativo. In particolare, sono stati trovati circa 25 grammi di hashish, diverse dosi di marijuana, ricette mediche false per farmaci a base di ossicodone, varie confezioni di medicinali ad azione stupefacente, oltre a un telefono cellulare e un personal computer contenenti file destinati alla redazione di prescrizioni contraffatte. Su un iPhone, inoltre, sono state rinvenute immagini riconducibili a un documento d’identità falso, presumibilmente utilizzato per l’approvvigionamento illecito dei medicinali. Il complesso dei sequestri conferma l’articolazione dell’attività criminosa, che spaziava dalla falsificazione documentale al commercio illecito di farmaci e alla detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Un quadro di allarme sociale

L’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Latina e Roma ha permesso di delineare un quadro complessivo di pericolosità e allarme sociale. L’attività criminosa non si limitava alla falsificazione di documenti e al traffico illecito di farmaci, ma si accompagnava anche alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, creando una rete ramificata e difficile da smantellare. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra i vari reparti e della costante attività di controllo sul territorio per prevenire e contrastare fenomeni di questo tipo.

La fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione. Le autorità giudiziarie proseguiranno nelle attività investigative per accertare tutte le responsabilità e garantire che i responsabili delle attività illecite vengano perseguiti secondo la legge.

