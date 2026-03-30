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Tre donne sono state arrestate in flagranza di furto a Cassino, dopo essere state sorprese con numerosi prodotti rubati da esercizi commerciali della città e della Capitale. Il valore complessivo della merce sottratta supera i 2.500 euro. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri.

Arresto in flagranza nei pressi di un negozio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale di Cassino. Le tre donne, tutte di età compresa tra i 20 e i 25 anni e già note alle forze dell’ordine, sono state fermate subito dopo essersi impossessate di circa 70 prodotti cosmetici. La refurtiva, dal valore di oltre 1.500 euro, era stata sottratta dagli espositori e nascosta sotto gli indumenti.

Refurtiva trovata anche nell’auto

Durante i controlli immediatamente successivi, i militari hanno individuato l’autovettura utilizzata dalle donne, parcheggiata poco distante dal luogo del furto. All’interno del veicolo è stata rinvenuta ulteriore merce rubata, tra cui cosmetici, generi alimentari e 25 capi di abbigliamento di varie marche. Il valore di questa seconda parte della refurtiva si aggira intorno ai 1.000 euro. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la merce era stata sottratta nella stessa mattinata presso diversi esercizi commerciali della Capitale.

Sequestro della merce e del veicolo

Tutta la refurtiva recuperata, insieme al veicolo utilizzato per compiere i furti, è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri. L’operazione ha permesso di restituire un ingente quantitativo di merce ai legittimi proprietari e di interrompere l’attività illecita del gruppo.

Arresti domiciliari in attesa del giudizio

Al termine delle formalità di rito, le tre donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza del Cassinate, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

IPA