Un 15enne senza fissa dimora è stato fermato e arrestato per rapina aggravata ai danni di un giovane. L’episodio si è verificato a Firenze nel pomeriggio, quando il minore ha minacciato la vittima con una pistola, risultata poi essere un’imitazione, per sottrarle la borsa. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di recuperare la refurtiva e arrestare il responsabile.

Il comunicato dei Carabinieri: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio, mirate alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Nel corso di questi servizi, i militari del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso un 15enne senza fissa dimora in flagranza di reato all’interno del Parco San Donato. Il giovane si era avvicinato a un coetaneo e, minacciandolo con una pistola, aveva costretto la vittima a consegnare la propria borsa.

La dinamica della rapina: minacce e fuga tra le vie di Firenze

L’episodio si è consumato in pochi istanti: il minore, dopo essersi impossessato della borsa, si è dato alla fuga tra le vie adiacenti al parco. La vittima, ancora sotto shock per le minacce subite, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri, già presenti in zona per i controlli, hanno raccolto la segnalazione e si sono messi sulle tracce del sospettato.

L’arresto e il sequestro dell’arma

La pattuglia del Nucleo Radiomobile è riuscita a individuare il giovane poco distante dal luogo della rapina. Alla vista dei militari, il 15enne ha tentato senza successo di disfarsi della pistola, che si è poi rivelata essere un’imitazione priva del tappo rosso obbligatorio per legge. I Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale hanno rinvenuto la borsa sottratta poco prima e l’hanno restituita al legittimo proprietario.

Le conseguenze per il minore: arresto e trasferimento in istituto penale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, al termine delle formalità di rito il giovane è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni. La pistola giocattolo utilizzata per la rapina è stata sottoposta a sequestro, in conformità alle normative vigenti.

IPA