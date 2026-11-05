Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Rieti per atti persecutori e violazione dei divieti di avvicinamento alla ex coniuge. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti lo hanno rintracciato dopo ripetute segnalazioni del braccialetto elettronico, mentre continuava a contattare e perseguitare la donna.

Ex moglie perseguitata a Rieti

L’uomo era già stato condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti a 4 anni di reclusione per precedenti maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex coniuge, con braccialetto elettronico.

Nonostante le prescrizioni, ha continuato a inviare alla donna numerosi messaggi, a chiamarla anche attraverso i social e a cercare il contatto fisico per strada. Queste condotte, secondo quanto riferito, hanno provocato nella vittima un grave e persistente stato di ansia e paura per la propria incolumità. La donna ha presentato denuncia e l’uomo ha continuato a telefonarle anche mentre lei si trovava negli uffici della Questura per formalizzare gli atti.

L’arresto e la custodia cautelare

Le ripetute segnalazioni di allarme del dispositivo elettronico sono arrivate alla Sala operativa della Questura di Rieti, che ha inviato più volte le pattuglie della Squadra Volante impegnate nei controlli sul territorio. Dopo averlo rintracciato, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza differita e hanno sequestrato lo smartphone usato per le condotte persecutorie.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Rieti. Valutata la gravità dei fatti, il giudice ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

IPA