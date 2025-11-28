Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Faenza e restituiti preziosi per quasi sessantamila euro: un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di rapina dopo aver sottratto con violenza un involucro di medaglie d’oro da una gioielleria del centro cittadino. Il colpo è stato messo a segno approfittando di un momento di distrazione all’interno del negozio, mentre la refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita alla titolare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere anche di lesioni personali.

Arresto in flagranza dopo il colpo in gioielleria

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel cuore di Faenza, all’interno di una rinomata gioielleria del centro. Il protagonista della vicenda, un uomo di 37 anni, si è presentato come un normale cliente e ha chiesto di visionare alcune medaglie in oro. La commessa, ignara delle reali intenzioni dell’uomo, ha acconsentito alla richiesta e ha mostrato i preziosi custoditi in un involucro di velluto.

Il furto e la fuga: la dinamica dei fatti

La situazione è precipitata quando, approfittando dell’apertura delle porte per l’ingresso di un corriere, il rapinatore ha strappato dalle mani della commessa l’intero involucro contenente le medaglie. Senza esitare, si è dato alla fuga con la refurtiva, il cui valore è stato stimato in quasi sessantamila euro. La commessa, reagendo prontamente, ha inseguito l’uomo appena fuori dal negozio e lo ha afferrato per un braccio nel tentativo di bloccarlo.

La reazione violenta e l’intervento dei Carabinieri

Nel corso della colluttazione, il ladro si è divincolato con forza, facendo cadere a terra sia sé stesso che la donna. Nel frattempo, l’altra commessa aveva già allertato i Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare il rapinatore e a recuperare l’intero bottino, che è stato subito restituito alla titolare della gioielleria.

L’arresto e le accuse a carico del 37enne

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna per l’udienza con rito direttissimo. Dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria e lesioni personali ai danni della commessa che ha tentato di fermarlo durante la fuga.

IPA