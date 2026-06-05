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È stato denunciato un 39enne per truffa aggravata, appropriazione indebita e altri reati: l’uomo, originario di Bagheria e già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di aver orchestrato un articolato sistema fraudolento ai danni di una persona con disabilità, riuscendo a sottrarre circa 30.000 euro attraverso l’utilizzo di documenti falsi e comunicazioni contraffatte.

Il sistema fraudolento smascherato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta presso la Stazione di Petralia Sottana e ha richiesto una meticolosa analisi di documentazione bancaria e una ricostruzione dettagliata dei movimenti finanziari. I militari hanno lavorato con scrupolo per individuare le modalità con cui il sospettato avrebbe messo in atto il suo piano criminoso.

L’indagine ha permesso di ricostruire un sofisticato meccanismo di truffa e falsificazione che avrebbe consentito al 39enne di ottenere il riscatto di alcune polizze assicurative intestate alla vittima. L’uomo avrebbe presentato una falsa denuncia di smarrimento e utilizzato documenti d’identità contraffatti per appropriarsi delle somme. Inoltre, avrebbe inviato comunicazioni manoscritte con firme falsificate, riuscendo così a far confluire ingenti capitali su un conto corrente aperto sfruttando i dati anagrafici della persona offesa.

Le vittime e il danno economico

La vittima individuata dai Carabinieri è un uomo con disabilità, ritenuto particolarmente vulnerabile. Il danno patrimoniale complessivo subito ammonta a circa 30.000 euro, cifra che sarebbe stata trasferita definitivamente nella disponibilità dell’indagato.

Al termine delle indagini, il 39enne di Bagheria è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, appropriazione indebita, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica commessa da privato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. L’uomo risulta gravato da precedenti di polizia.

L’operazione condotta dai militari di Petralia Sottana ha evidenziato l’importanza di un’azione investigativa attenta e qualificata nella tutela delle persone più vulnerabili.

IPA