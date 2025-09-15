Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 48 anni arrestato dalla Polizia a Martina Franca per una lunga serie di atti persecutori nei confronti del compagno dell’ex moglie. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato locale, dopo che la situazione era precipitata durante l’estate, quando l’indagato avrebbe messo in atto diversi comportamenti minacciosi e intimidatori, tali da alterare la quotidianità delle vittime.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura restrittiva è stata adottata a seguito di una serie di episodi che hanno visto protagonista l’uomo, originario di Martina Franca, già noto alle forze dell’ordine per precedenti provvedimenti a suo carico. Nel 2020 era stato infatti destinatario di un ammonimento emesso dal Questore di Taranto e, successivamente, di un divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa.

Una persecuzione durata mesi

La vicenda ha avuto una svolta durante l’estate appena trascorsa, quando il presunto stalker avrebbe intensificato le sue azioni, rivolgendosi in particolare all’attuale compagno della sua ex moglie, dalla quale è separato da oltre 10 anni. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’uomo avrebbe agito con il preciso intento di spaventare la donna e il suo nuovo partner, cercando di indurla a interrompere la relazione sentimentale.

Comportamenti minacciosi e intimidatori

Tra i comportamenti contestati all’indagato figurano almeno quattro gravi episodi denunciati dalla vittima negli ultimi tre mesi. In una delle occasioni più allarmanti, la persona offesa ha raccontato agli agenti che l’uomo avrebbe quasi speronato la sua auto, deviando solo all’ultimo momento per evitare l’impatto. Un gesto che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato compiuto deliberatamente per generare uno stato di ansia e paura nella vittima.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le denunce raccolte hanno permesso agli investigatori di ricostruire il quadro degli atti persecutori e di trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte, il 48enne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

I provvedimenti precedenti

Non si tratta del primo intervento delle forze dell’ordine nei confronti dell’uomo. Già nel 2020 il Questore di Taranto aveva emesso un provvedimento di ammonimento, seguito da un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nonostante ciò, l’indagato avrebbe continuato a mettere in atto comportamenti persecutori, aggravando la sua posizione e portando infine all’arresto.

Le conseguenze per le vittime

Le azioni dell’uomo hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana sia della donna che del suo attuale compagno. Le ripetute minacce e intimidazioni avrebbero infatti costretto le vittime a modificare le proprie abitudini, vivendo in uno stato di costante preoccupazione e timore per la propria incolumità.

Il principio di innocenza

Si ricorda che, come previsto dalla legge, per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto territoriale

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati di atti persecutori e stalking, fenomeni che negli ultimi anni hanno registrato un aumento anche nella provincia di Martina Franca. Le autorità invitano chiunque sia vittima di simili condotte a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine per ricevere supporto e tutela.

