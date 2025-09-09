Così un 60enne a Rieti ha reso la vita dell'ex compagna un inferno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di atti persecutori e applicazione del braccialetto elettronico sono stati registrati nei giorni scorsi a Rieti, dove un uomo di 60 anni è stato sottoposto a una misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi all’ex compagna. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale locale ed eseguito dagli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima esasperata dalle continue molestie subite.

La fonte della notizia e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dopo che la donna, ex compagna dell’indagato, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. La denuncia è stata presentata nei giorni scorsi, quando la vittima non ha più sopportato la pressione psicologica e la paura costante derivanti dal comportamento ossessivo dell’uomo. Gli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno immediatamente attivato la procedura prevista dal cosiddetto “Codice Rosso”, che garantisce una corsia preferenziale per i casi di violenza e atti persecutori nei confronti delle donne.

La ricostruzione dei fatti: mesi di molestie e minacce

Le indagini hanno permesso di ricostruire una sequenza di episodi che hanno visto protagonista il sessantenne residente in provincia. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ossessivi e molesti, tra cui ripetuti contatti telefonici caratterizzati da offese e minacce, anche di morte. Non si è limitato a telefonate insistenti: la donna ha riferito di aver subito appostamenti e pedinamenti, che hanno contribuito a generare in lei un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Il danneggiamento dell’auto e l’escalation delle condotte persecutorie

L’escalation delle condotte persecutorie si è manifestata anche attraverso atti materiali: in uno degli episodi più gravi, l’uomo avrebbe danneggiato gli pneumatici dell’autovettura della ex compagna. Questo gesto ha rappresentato un ulteriore elemento di preoccupazione per la vittima, che si è sentita sempre più minacciata e vulnerabile. Le testimonianze raccolte dagli agenti hanno confermato la natura reiterata e sistematica delle molestie, delineando un quadro di stalking che ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità.

La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il G.I.P. del Tribunale di Rieti ha accolto la richiesta, disponendo il divieto di avvicinamento a meno di 800 metri dalla parte offesa e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Inoltre, è stato imposto l’uso del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura, insieme all’obbligo di firma presso un ufficio di polizia giudiziaria. Gli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno dato esecuzione immediata a tali provvedimenti, garantendo così una maggiore tutela per la vittima.

Il ruolo del Codice Rosso e la tutela delle vittime

Il caso si inserisce nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso”, introdotto per accelerare la risposta delle istituzioni nei confronti delle vittime di violenza domestica e atti persecutori. Grazie a questo strumento, le forze dell’ordine e la magistratura possono intervenire tempestivamente, adottando misure cautelari che mirano a prevenire ulteriori episodi di stalking e a proteggere chi si trova in situazioni di pericolo. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta una delle soluzioni più efficaci per monitorare il rispetto dei divieti imposti e per garantire la sicurezza delle persone offese.

La sensibilizzazione e il supporto alle vittime

Il caso di Rieti rappresenta un esempio di come la denuncia e la collaborazione con le autorità possano fare la differenza nella tutela delle vittime di atti persecutori. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto e a rivolgersi ai servizi di supporto disponibili sul territorio. La sensibilizzazione su questi temi resta fondamentale per prevenire nuovi episodi e per promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

Conclusioni

L’operazione condotta dagli agenti del Posto di Polizia di Passo Corese, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico, testimonia l’impegno delle istituzioni nella lotta contro i reati di stalking e violenza di genere. La vicenda, che ha visto protagonista un uomo di 60 anni indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna, sottolinea l’importanza della denuncia e della tempestività nell’intervento delle autorità. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale nella prevenzione e nel contrasto di questi gravi fenomeni sociali.

