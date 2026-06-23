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Un uomo di 73 anni è stato denunciato per furto aggravato e di un orologio di lusso, successivamente recuperato dalla Polizia di Frontiera. Il prezioso oggetto, del valore di circa 15 mila euro, era stato sottratto all’interno dell’aeroporto di Catania e successivamente ritrovato a Milano grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine.

La dinamica dei fatti ricostruita dagli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo di 73 anni si è impossessato di un orologio di una nota marca, dal valore stimato di circa 15 mila euro, all’interno dell’aeroporto etneo. Dopo aver compiuto il furto, l’uomo si è imbarcato su un volo diretto a Milano Linate.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania, tutto è iniziato con la denuncia della vittima, che ha segnalato la scomparsa del prezioso orologio. Gli investigatori hanno subito avviato le indagini, raccogliendo tutti gli elementi utili per identificare il responsabile. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’aerostazione, che hanno permesso di chiarire la sequenza degli eventi.

Dall’analisi dei filmati, i poliziotti hanno osservato che il 73enne, dopo aver superato i controlli di sicurezza, ha recuperato i propri oggetti dalla vaschetta utilizzata per lo scanner. Notando l’orologio lasciato nel contenitore accanto da un altro passeggero, l’uomo lo ha afferrato con una mossa rapida, lo ha indossato e si è diretto verso il gate per imbarcarsi sul volo per Milano Linate.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

Una volta ricostruita la dinamica, gli agenti di Catania hanno immediatamente informato i colleghi dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Linate, inviando anche alcune immagini che ritraevano l’uomo durante il furto. Grazie a questa tempestiva collaborazione, i poliziotti milanesi sono riusciti a individuare e fermare il 73enne appena giunto a destinazione.

Bloccato dagli agenti a Milano, l’uomo ha restituito l’orologio sottratto poco prima. Il prezioso oggetto è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti della Polizia di Stato per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Per quanto accaduto, il 73enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, restando comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA