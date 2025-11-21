Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione ai danni di un imprenditore agricolo. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Brindisi e dalla SISCO di Lecce, dopo che il Tribunale del Riesame aveva annullato una precedente misura cautelare per vizi procedurali.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi e della SISCO di Lecce hanno dato esecuzione a una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce, riguarda 2 soggetti già destinatari di un fermo lo scorso 1° settembre e di una precedente ordinanza di custodia cautelare il 12 settembre.

La vicenda giudiziaria: annullamento e nuova ordinanza

Il nuovo provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia dopo che il 3 ottobre 2025 il Tribunale del Riesame aveva dichiarato inefficace la precedente misura cautelare. La decisione era stata presa a causa della mancata esecuzione di un nuovo interrogatorio di garanzia nei confronti dei due indagati, limitatamente al capo di imputazione relativo alla vicenda estorsiva ai danni dell’imprenditore leccese.

Le accuse: estorsione ai danni di un imprenditore agricolo

I 2 soggetti arrestati, insieme a un terzo già finito in carcere il 12 settembre, sono accusati di aver imposto a un imprenditore agricolo di Lecce il pagamento di 3.000 euro e di una somma mensile di 150 euro per la cosiddetta “guardiania” e per poter continuare a svolgere la propria attività economica sul territorio controllato dal clan. Le minacce riguardavano il possibile danneggiamento di una vasta piantagione di noci situata nell’agro di Tuturano (BR).

Le indagini e il pagamento delle somme

Le indagini condotte dalla Polizia hanno permesso di documentare i momenti in cui la vittima ha consegnato il denaro al clan. In totale, sono stati accertati versamenti per 1.800 euro. Questi pagamenti erano il risultato delle pressioni e delle minacce esercitate dagli indagati, che avrebbero costretto l’imprenditore a versare le somme richieste per evitare danni alle sue coltivazioni.

L’esecuzione della misura cautelare

La misura cautelare è stata eseguita presso le Case Circondariali di Catanzaro e Rovigo, dove i due indagati si trovavano già detenuti per altri motivi. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro le attività estorsive e i tentativi di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata.

