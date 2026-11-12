Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per una presunta truffa ai danni di un compro oro a Gorizia. Il 49enne si è spacciato per un carabiniere e ha convinto una dipendente a consegnargli gioielli per circa 29 mila euro; il complice 30enne lo attendeva in auto.

Gorizia, due arresti per truffa: finti carabinieri raggirano un compro oro

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine, con i colleghi della Stazione di Manzano e del Comando Provinciale di Gorizia, hanno arrestato i due, residenti fuori regione. Le ipotesi di reato contestate sono truffa in concorso e sostituzione di persona.

Il 49enne si è presentato in un esercizio pubblico di Gorizia che commercia oro e ha mostrato alla dipendente una tessera con il logo dei Carabinieri. Qualificandosi come appartenente all’Arma e sostenendo di essere impegnato in alcune indagini, è riuscito a farsi consegnare una scatola con monili d’oro: 400 grammi, per un controvalore stimato di circa 29 mila euro.

Il blocco dopo la chiamata al 112

Uscito dal negozio, l’uomo è salito sull’auto guidata dal complice e i due si sono allontanati. Dopo essersi consultata con il titolare, la dipendente ha chiamato il 112. Il tempestivo intervento dei militari ha interrotto la fuga a San Giovanni al Natisone: i due sono stati fermati e sottoposti a perquisizione sul posto. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e il falso tesserino mostrato alla dipendente.

Oro restituito, indagini in corso

I monili sono stati restituiti all’esercizio, mentre i due uomini sono stati arrestati e condotti alla Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dal reparto procedente.

IPA