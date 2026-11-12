Così un falso carabiniere ha truffato per 29mila euro un compro oro a Gorizia
Due uomini sono stati arrestati dopo aver sottratto oro da un compro oro di Gorizia usando una falsa tessera dei Carabinieri.
Due uomini sono stati arrestati per una presunta truffa ai danni di un compro oro a Gorizia. Il 49enne si è spacciato per un carabiniere e ha convinto una dipendente a consegnargli gioielli per circa 29 mila euro; il complice 30enne lo attendeva in auto.
- Gorizia, due arresti per truffa: finti carabinieri raggirano un compro oro
- Il blocco dopo la chiamata al 112
- Oro restituito, indagini in corso
Gorizia, due arresti per truffa: finti carabinieri raggirano un compro oro
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine, con i colleghi della Stazione di Manzano e del Comando Provinciale di Gorizia, hanno arrestato i due, residenti fuori regione. Le ipotesi di reato contestate sono truffa in concorso e sostituzione di persona.
Il 49enne si è presentato in un esercizio pubblico di Gorizia che commercia oro e ha mostrato alla dipendente una tessera con il logo dei Carabinieri. Qualificandosi come appartenente all’Arma e sostenendo di essere impegnato in alcune indagini, è riuscito a farsi consegnare una scatola con monili d’oro: 400 grammi, per un controvalore stimato di circa 29 mila euro.
Il blocco dopo la chiamata al 112
Uscito dal negozio, l’uomo è salito sull’auto guidata dal complice e i due si sono allontanati. Dopo essersi consultata con il titolare, la dipendente ha chiamato il 112. Il tempestivo intervento dei militari ha interrotto la fuga a San Giovanni al Natisone: i due sono stati fermati e sottoposti a perquisizione sul posto. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e il falso tesserino mostrato alla dipendente.
Oro restituito, indagini in corso
I monili sono stati restituiti all’esercizio, mentre i due uomini sono stati arrestati e condotti alla Casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dal reparto procedente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.