È stato arrestato un giovane italiano di 20 anni accusato di furto aggravato ai danni di una farmacia e di un’abitazione nel quartiere San Liberale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Treviso su disposizione del G.I.P., dopo accurate indagini che hanno portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Treviso ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare nel pomeriggio del 16 dicembre. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso a seguito di una serie di furti avvenuti nel quartiere San Liberale. Il giovane arrestato, nato nel 2005 e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato ritenuto presunto responsabile di almeno due episodi distinti.

La spaccata in farmacia

Il primo episodio risale alla notte del 3 ottobre, quando quattro persone travisate hanno sfondato la vetrata di una farmacia del quartiere San Liberale utilizzando come “ariete” un’automobile rubata. I malviventi sono riusciti a sottrarre un registratore di cassa contenente una notevole somma di denaro contante, per poi darsi alla fuga. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti elementi di prova a carico del giovane, sia per la spaccata in farmacia sia per il furto dell’autovettura “Mercedes” utilizzata per compiere il colpo, avvenuto in Via Calabria.

Il furto in abitazione

Il secondo episodio contestato al giovane si è verificato il 4 novembre, sempre nel quartiere San Liberale. In questa occasione, il ventenne si sarebbe introdotto in un garage condominiale di Via De Coubertin, sottraendo una motosega e altri attrezzi da lavoro. Anche in questo caso, la Polizia di Stato ha raccolto elementi che lo collegano direttamente al furto.

Il profilo dell’arrestato e le motivazioni della misura

Il giovane, residente a Treviso, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia legati a reati contro il patrimonio. L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che sussistesse un grave e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il rischio di conseguenze ancora più gravi. Per questo motivo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

