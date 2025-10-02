Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per furto aggravato a Milano. La polizia ha fermato una coppia di cittadini sudamericani nei parcheggi sotterranei di un supermercato. I fatti sono avvenuti martedì scorso. Una coppia di anziani è stata presa di mira mentre caricava la spesa in auto. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo mirato, sono intervenuti tempestivamente, bloccando i responsabili e restituendo la refurtiva alle vittime, che non si erano accorte di nulla.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati contro le persone anziane, organizzato dagli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Lorenteggio. L’obiettivo era quello di arginare il fenomeno dei furti nei parcheggi dei supermercati, in particolare ai danni di persone vulnerabili.

L’operazione di polizia: la dinamica dei fatti

Martedì scorso, intorno alle ore 10.00, gli agenti si sono appostati nei pressi di un supermercato in via Lorenteggio, monitorando sia l’area esterna sia la zona dei parcheggi sotterranei. Durante l’attività di osservazione, hanno notato un’autovettura con a bordo due cittadini sudamericani, un uomo cileno di 33 anni e una donna peruviana di 39 anni, entrambi pluripregiudicati. I due hanno effettuato un giro di ricognizione, scrutando con attenzione i movimenti dei clienti del supermercato.

La scelta delle vittime e il furto

La coppia di malviventi ha individuato come bersaglio una coppia di anziani: una donna di 79 anni e il marito di 81 anni. I due stavano tornando alla propria auto con un carrello pieno di buste della spesa. L’anziana, dopo aver appoggiato la borsa sul sedile anteriore, si è allontanata per aiutare il marito a sistemare la spesa nel bagagliaio.

L’azione fulminea e l’intervento degli agenti

A quel punto, la donna peruviana è scesa rapidamente dall’auto, si è avvicinata alla vettura delle vittime, ha aperto la portiera e si è chinata all’interno dell’abitacolo. Dopo aver rovistato tra i sedili, si è impossessata della borsa dell’anziana. Il complice cileno è rimasto al volante, pronto a partire per la fuga.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Gli agenti di via Primaticcio, che stavano seguendo la scena, sono intervenuti immediatamente. Hanno bloccato la donna mentre tentava di scappare a piedi e hanno fermato anche il complice, che stava per avviare il motore dell’auto. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. La borsa è stata recuperata e restituita all’anziana vittima, che insieme al marito non si era accorta di essere stata derubata.

Il contesto: i furti ai danni degli anziani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione dei reati predatori ai danni di persone anziane, spesso considerate bersagli facili da parte dei malintenzionati. I parcheggi dei supermercati rappresentano luoghi particolarmente sensibili, dove la distrazione dovuta alle operazioni di carico e scarico della spesa può essere sfruttata dai ladri.

Il profilo dei responsabili

I due arrestati, un cittadino cileno di 33 anni e una cittadina peruviana di 39 anni, risultano essere pluripregiudicati per analoghi reati. La loro modalità operativa, caratterizzata da una precisa divisione dei ruoli e da un’azione rapida e coordinata, lascia intendere una certa esperienza nel commettere furti di questo tipo.

Le indagini e le misure di prevenzione

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di servizi mirati nei luoghi maggiormente a rischio, come i parcheggi sotterranei dei supermercati. L’operazione di martedì scorso dimostra l’efficacia della presenza discreta ma attenta degli agenti, che ha permesso di cogliere i responsabili in flagranza di reato e di restituire la refurtiva alle vittime.

Il ruolo della Polizia e i consigli ai cittadini

La Polizia di Stato invita i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione durante le operazioni di carico e scarico della spesa e a non lasciare mai borse o oggetti di valore incustoditi all’interno dell’auto, nemmeno per pochi istanti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per prevenire e contrastare i furti e altri reati predatori.

Conclusioni

L’operazione condotta a Milano rappresenta un esempio di come la vigilanza e la tempestività delle forze dell’ordine possano fare la differenza nella tutela delle persone più vulnerabili. Grazie all’intervento degli agenti, i due responsabili sono stati assicurati alla giustizia e la refurtiva è tornata nelle mani dei legittimi proprietari.

IPA