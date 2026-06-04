Così una coppia ha evaso 30 milioni di euro con il bagarinaggio di biglietti per partite e concerti

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I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno scoperto un’evasione fiscale da oltre 30 milioni di euro, sottratti al fisco negli ultimi cinque anni, e Iva evasa per circa 6,5 milioni di euro in un’indagine sul bagarinaggio digitale che ha portato alla denuncia di una coppia con doppia residenza italiana e svizzera. In particolare, l’attività condotta dai militari del Gruppo di Olbia è scaturita dopo una segnalazione pervenuta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo che ha individuato un soggetto che ha acquistato un ingente numero di biglietti per concerti, partite e spettacoli in Italia destinati alla rivendita non autorizzata. Le investigazioni sono state allargate anche al coniuge e secondo quanto accertato, la coppia, avrebbe sfruttato la loro condizione giuridica non dichiarando al fisco il frutto della propria attività lavorativa “svolta sul territorio nazionale”, come ha spiegato in un video comunicato il colonnello Marco Sebastiani.