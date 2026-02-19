Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Scoperto un maxi furto di energia elettrica per un valore stimato di 70.000 euro in un’azienda agrituristica. La proprietaria, una donna di 54 anni, è stata arrestata in flagranza, mentre il compagno è stato denunciato. L’intervento è stato effettuato a Modica (Ragusa) dopo un sopralluogo dei tecnici di E-Distribuzione.

La scoperta del furto di energia elettrica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando i tecnici della società E-Distribuzione hanno effettuato un sopralluogo presso un’azienda agrituristica del territorio. Durante il controllo, è stato riscontrato che la struttura era collegata abusivamente alla rete elettrica, senza regolare contratto e senza il pagamento delle relative forniture.

L’intervento della Polizia e le indagini

Allertati dagli stessi tecnici, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la proprietaria dell’azienda, insieme al compagno, aveva realizzato un allaccio diretto alla rete elettrica di E-Distribuzione. I due avrebbero manomesso il misuratore, danneggiato i conduttori, rimosso la guaina protettiva e collegato direttamente i cavi privati alla rete pubblica.

Le conseguenze per i responsabili

Per questi fatti, la donna è stata arrestata in flagranza di reato e posta agli arresti domiciliari. Il compagno, che al momento dell’accertamento si trovava all’estero, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa. Il danno economico stimato ammonta a circa 70.000 euro, una cifra significativa che evidenzia la gravità della condotta contestata.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per quantificare con precisione il danno arrecato.

