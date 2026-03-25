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A Bari, una donna anziana è stata vittima di una truffa che ha portato alla sottrazione di gioielli per un valore di circa 100.000 euro. I presunti responsabili, un 22enne e una 50enne di Napoli, sono stati identificati e sottoposti a misura cautelare su disposizione del GIP, nell’ambito delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno in preoccupante crescita negli ultimi tempi. L’episodio che ha portato all’arresto dei due sospettati risale al 20 marzo, quando i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal GIP su richiesta della Procura.

Il modus operandi: la truffa ai danni dell’anziana

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla vittima il 24 novembre 2025. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata contattata telefonicamente da un giovane che si è finto suo nipote. L’uomo le ha raccontato che il padre si trovava in un ufficio postale per una delicata operazione e che, per completarla, era necessario fornire a titolo di “garanzia” alcuni monili in oro. Poco dopo, un complice si è presentato presso l’abitazione dell’anziana, qualificandosi come collaboratore del nipote, e si è fatto consegnare i gioielli, per poi allontanarsi rapidamente.

L’identificazione dei sospetti

Le indagini, affidate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, hanno permesso di individuare i presunti autori della truffa grazie a un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza. Gli investigatori sono riusciti a riconoscere i volti e gli abiti indossati dai responsabili, elementi che si sono rivelati fondamentali per la ricostruzione dei fatti. A rafforzare il quadro probatorio sono state anche le dichiarazioni della vittima, che ha fornito una dettagliata descrizione dell’accaduto.

L’esecuzione delle misure cautelari

Alla luce degli elementi raccolti, il GIP di Bari ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati, entrambi residenti a Napoli. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri delle due città, che hanno agito in stretta collaborazione per assicurare l’esecuzione del provvedimento.

IPA