Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna di 101 anni ha riconosciuto e sventato un tentativo di truffa telefonica. La Polizia è intervenuta a Verbania dopo la chiamata dell’anziana, che ha ricevuto una telefonata da una falsa figlia. Quest’ultima chiedeva denaro per un inesistente intervento salvavita. La centenaria ha capito che la stavano truffando quando si è accorta che la voce che le stava parlando non era quella della figlia.

Verbania: così una donna di 101 anni ha sventato una truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto ieri. La signora, residente nel Verbano e nata nel 1925, ha ricevuto la telefonata di una donna che si è spacciata per sua figlia, dicendo di avere urgente bisogno di soldi per un’operazione. Le è stato anche riferito che, di lì a poco, una persona di fiducia sarebbe passata a ritirare il denaro.

In un primo momento l’anziana si è spaventata e ha cercato contanti e gioielli. Durante la conversazione, però, pur con le difficoltà legate all’età e alla comunicazione telefonica, ha capito che la voce non era quella della figlia. Dopo essere stata smascherata, la persona al telefono ha interrotto la chiamata.

L’intervento della Polizia

La donna ha avvisato il 112 N.U.E. e sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato, che ha raccolto elementi utili alle indagini. È stata contattata anche la figlia, che ha raggiunto la madre per rassicurarla: la signora era molto scossa. La vittima ha dimostrato lucidità e prontezza nel riconoscere i segnali della truffa. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile di Verbania.

L’appello della Polizia

La Polizia di Stato invita a non assecondare telefonate o messaggi di sedicenti parenti, operatori bancari, forze dell’ordine o funzionari pubblici che chiedano denaro, bonifici, prelievi o trasferimenti, oppure codici personali e l’installazione di applicazioni.

In caso di dubbio, il consiglio è interrompere la comunicazione, non effettuare operazioni e chiamare subito il numero unico di emergenza 112 oppure rivolgersi all’ufficio di Polizia più vicino.

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