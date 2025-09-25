Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Truffa a Romanengo, in provincia di Cremona, ai danni di una donna della zona. L’episodio si è verificato lo scorso giugno, quando la vittima è stata indotta a trasferire una somma ingente su un conto indicato da un presunto operatore bancario. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare la transazione e restituire il denaro, mentre il presunto responsabile, un uomo di 41 anni residente nella provincia di Catania e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata da una donna presso la Stazione di Romanengo. La vittima si era rivolta ai militari dopo essere stata raggirata attraverso una sofisticata truffa online, che l’aveva portata a trasferire 35.000 euro a un soggetto sconosciuto.

La dinamica della truffa: un raggiro ben orchestrato

L’intera vicenda ha avuto inizio quando la donna, residente nella zona di Romanengo, ha ricevuto un messaggio sul proprio telefono da un mittente che sembrava appartenere a una nota società di pagamenti digitali. Nel messaggio si segnalava un presunto pagamento sospetto di oltre 1.500 euro e si invitava la destinataria a contattare il servizio clienti per chiarimenti.

Poco dopo, la donna è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come operatore della stessa società, il quale l’ha informata, in modo del tutto falso, che il suo conto corrente e la sua banca erano oggetto di indagine da parte di un presunto ufficio antifrode. L’uomo ha aggiunto che sarebbe stata contattata anche dai Carabinieri.

La vittima, già in stato di agitazione, ha quindi ricevuto una chiamata da finti carabinieri, che utilizzavano un numero clonato per rendere la comunicazione più credibile. Questi sedicenti militari le hanno ribadito che la banca e il conto erano sotto investigazione e che, per mettere al sicuro i suoi risparmi, avrebbe dovuto trasferire i fondi su un conto sicuro.

Non è finita qui: la donna è stata successivamente contattata anche da un presunto appartenente alla polizia postale, che l’ha convinta a effettuare immediatamente un bonifico su un conto corrente di cui le ha fornito l’IBAN. Spaventata e confusa, la vittima si è recata in banca e ha disposto un bonifico di 35.000 euro verso il conto indicato.

La scoperta della truffa e la denuncia

Dopo aver effettuato il bonifico, la donna è stata nuovamente contattata dal truffatore, che le ha suggerito di recarsi presso i Carabinieri di Cremona per denunciare la propria banca per frode. Una volta giunta in caserma a Cremona, la vittima ha scoperto di essere stata vittima di una truffa e, compreso l’accaduto, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Romanengo per sporgere denuncia.

L’intervento dei Carabinieri e il recupero della somma

I Carabinieri di Romanengo hanno immediatamente avviato le indagini, contattando il vero ufficio antifrode della banca coinvolta. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile bloccare la transazione sospetta: la causale del bonifico, infatti, è apparsa subito inverosimile per una cifra così elevata, facendo scattare l’allarme presso l’istituto bancario.

La banca, ricevuta la richiesta ufficiale dei Carabinieri, ha provveduto a bloccare il bonifico e a restituire l’intera somma di 35.000 euro sul conto corrente della vittima, evitando così che il denaro finisse definitivamente nelle mani del truffatore.

L’identificazione del presunto responsabile

Le indagini sono proseguite per risalire all’identità dell’intestatario del conto corrente che avrebbe dovuto beneficiare della transazione. Attraverso una serie di accertamenti, i militari sono riusciti a individuare il presunto autore della truffa: si tratta di un uomo di 41 anni, residente nella provincia di Catania e già pregiudicato per reati simili. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa.

Un fenomeno in crescita: l’allarme delle forze dell’ordine

L’episodio di Romanengo si inserisce in un quadro più ampio di truffe online che, negli ultimi anni, hanno visto un aumento esponenziale dei casi. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di prestare la massima attenzione a messaggi e telefonate sospette, soprattutto quando vengono richieste informazioni personali o trasferimenti di denaro.

Le modalità adottate dai truffatori sono sempre più sofisticate: spesso si avvalgono di tecniche di social engineering, come la clonazione di numeri telefonici e l’utilizzo di identità fittizie di operatori bancari o forze dell’ordine, per indurre le vittime a compiere azioni che altrimenti non avrebbero mai preso in considerazione.

Le raccomandazioni per evitare truffe simili

Le autorità raccomandano di non fornire mai dati sensibili o bancari a sconosciuti, di non seguire le istruzioni ricevute tramite messaggi o telefonate non verificabili e di rivolgersi sempre direttamente alla propria banca o alle forze dell’ordine in caso di dubbi. In caso di sospetti, è fondamentale agire tempestivamente, come avvenuto nel caso di Romanengo, per aumentare le possibilità di recuperare le somme sottratte.

La collaborazione tra cittadini, istituti bancari e forze dell’ordine si conferma ancora una volta decisiva per contrastare il fenomeno delle truffe online e tutelare i risparmi dei cittadini.

Conclusioni: un lieto fine grazie alla tempestività

La vicenda si è conclusa positivamente per la vittima, che ha potuto riavere indietro i propri risparmi grazie all’intervento rapido dei Carabinieri di Romanengo. L’episodio rappresenta un monito per tutti: la prudenza e la tempestività sono armi fondamentali contro i tentativi di truffa che, purtroppo, continuano a colpire cittadini di ogni età e condizione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su casi simili nella zona di Cremona, è possibile consultare i portali ufficiali delle forze dell’ordine.

