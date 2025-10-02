Così una ragazza ha fatto arrestare un pusher 18enne a Bergamo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bergamo dove un giovane tunisino di diciotto anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato per spaccio di droga dopo la segnalazione di una cittadina. L’intervento è avvenuto intorno alle ore 16:00 lungo viale Papa Giovanni, dove il ragazzo è stato notato mentre cedeva sostanze illecite. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia e il nulla osta all’espulsione.

La segnalazione e l’intervento delle volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via quando una ragazza ha contattato la sala operativa della Questura per segnalare la presenza sospetta di un individuo lungo viale Papa Giovanni. La giovane ha fornito una descrizione dettagliata del soggetto, permettendo agli agenti delle volanti di intervenire tempestivamente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane nella vicina via Paglia, dove è stato immediatamente fermato per un controllo.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo, il ragazzo è risultato privo di documenti. Invitato a mostrare il contenuto delle tasche, ha consegnato agli agenti un piccolo marsupio. All’interno sono stati trovati 6.80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 60 euro in contanti, elementi che hanno rafforzato i sospetti degli operatori circa l’attività di spaccio.

La perquisizione in Questura

Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione. Qui, sottoposto a una più approfondita perquisizione, è stato trovato in possesso di altri 23 involucri di cocaina per un totale di 6.88 grammi, due pastiglie di ecstasy e 0.23 grammi di hashish. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

L’arresto e le misure disposte dall’Autorità Giudiziaria

Al termine delle procedure di identificazione e sequestro, il giovane tunisino è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, in violazione dell’articolo 73 del DPR 309/1990. Questa mattina, durante il rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia, oltre al nulla osta per l’espulsione dal territorio nazionale.

Espulsione e trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri

Il giovane, dopo essere stato trattato dall’Ufficio Immigrazione, sarà ora accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Milano. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio.

Il ruolo fondamentale della collaborazione dei cittadini

L’intervento di ieri sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva della ragazza ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente, portando all’arresto di un soggetto dedito allo spaccio e al sequestro di un quantitativo significativo di droga. Le autorità invitano la popolazione a continuare a segnalare situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

Conclusioni

Il caso di Bergamo rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto del giovane tunisino e il suo prossimo trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano testimoniano l’efficacia delle attività di controllo messe in campo dalla Polizia di Stato.

IPA