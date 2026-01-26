Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Terlano, in provincia di Bolzano, è scattato un deferimento per fabbricazione di oggetti atti ad offendere e detenzione di oggetti atti ad offendere. Un coltello a scatto, realizzato in plastica e con lama di circa 8 centimetri, è stato rinvenuto nella disponibilità di uno studente e consegnato alle autorità. L’intervento tempestivo del personale scolastico e la collaborazione delle famiglie hanno permesso di circoscrivere la vicenda, impedendo conseguenze più gravi.

Il ritrovamento e la segnalazione alle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando il personale di un istituto scolastico secondario di primo grado del Comune di Terlano ha trovato un coltello a scatto in possesso di uno studente. L’arma, realizzata in materiale plastico e dotata di una lama di circa 8 centimetri, è stata immediatamente sequestrata e consegnata al locale Comando Stazione dei Carabinieri.

Le indagini e la collaborazione delle famiglie

Le prime verifiche hanno permesso di accertare che il coltello era stato acquisito dal minore tramite un altro studente. Successivamente, il giovane, accompagnato dai genitori, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri. Le autorità hanno quindi informato tempestivamente l’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto una perquisizione domiciliare.

Il sequestro di ulteriori armi e della stampante 3D

Durante la perquisizione presso l’abitazione dello studente, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una stampante 3D e altri coltelli analoghi, anch’essi con lama a scatto e realizzati in polimeri. Questi oggetti, assemblati dallo stesso studente, sono stati custoditi e poi consegnati spontaneamente da un genitore. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Le accuse e le conseguenze per il minore

Per quanto accertato, il minore è stato deferito in stato di libertà per fabbricazione di oggetti atti ad offendere e detenzione di oggetti atti ad offendere. L’episodio, che presenta elementi di particolare gravità, è stato però circoscritto grazie al pronto intervento del personale scolastico e alla collaborazione delle famiglie coinvolte. In questo modo, è stato impedito che la situazione degenerasse in eventi di maggiore pericolosità.

Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria e le indagini in corso

Tutto il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della stessa Autorità, al fine di chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.

