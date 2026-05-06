Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a un imprenditore romano, nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato volta a contrastare il riciclaggio e l’accumulazione di patrimoni di origine illecita. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta del Questore, è stato eseguito con il coinvolgimento di numerosi reparti delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di colpire le organizzazioni criminali e liberare l’economia legale dalle infiltrazioni della criminalità.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Come riferito dalla Polizia di Stato, l’operazione è stata avviata all’alba e ha visto impegnati gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, insieme ai Commissariati Casilino, Lido e Frascati, al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e al Compartimento Polizia Stradale Lazio-Umbria. L’intervento si inserisce nella strategia di contrasto all’accumulazione di patrimoni illeciti, con la finalità di sottrarre risorse alle organizzazioni criminali e rafforzare la legalità economica.

Dettagli del sequestro: società, immobili e terreni

Il provvedimento ablatorio ha riguardato un ingente patrimonio, stimato in circa 2 milioni di euro. Tra i beni sequestrati figurano due società con sede a Roma e Pomezia, attive rispettivamente come agenzia per il disbrigo di pratiche auto e centro revisione di autovetture. Sono state inoltre sequestrate cinque unità immobiliari situate nei quartieri Borghesiana, Finocchio e Montecompatri della capitale, oltre a cinque terreni a Frascati. Tutti questi beni sono risultati riconducibili a un sessantatreenne romano, già noto per il suo coinvolgimento in contesti criminali legati al riciclaggio di autovetture.

Le indagini patrimoniali e il modus operandi

L’indagine patrimoniale ha permesso di ricostruire l’attività del soggetto, che avrebbe messo in piedi un sistema collaudato per il disbrigo di pratiche fittizie finalizzate alla nazionalizzazione e immatricolazione di veicoli usati. Questi veicoli venivano intestati a “privati” con lo scopo di eludere la normativa sul versamento dell’I.V.A. Le imprese coinvolte simulavano operazioni commerciali intracomunitarie, fingendo acquisti all’estero per sottrarsi al pagamento dell’imposta, sfruttando in modo illecito le esenzioni previste per l’acquisto di veicoli usati in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Ruolo del pubblico ufficiale e provenienza dei veicoli

Il proposto, in qualità di pubblico ufficiale delegato per lo Sportello Telematico dell’Automobilista, avrebbe agevolato l’immatricolazione in Italia di veicoli provenienti principalmente dal mercato spagnolo e tedesco. Questi veicoli risultavano radiati dai registri dei rispettivi Paesi e, di fatto, erano inesistenti. Attraverso l’attività d’impresa, il soggetto avrebbe così favorito l’ingresso nel mercato italiano di auto non più abilitate alla circolazione, contribuendo al riciclaggio e all’evasione fiscale.

Valutazione del Tribunale e misure adottate

Sulla base delle risultanze investigative economico-patrimoniali, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistenti gli elementi per qualificare il proposto come soggetto socialmente pericoloso. L’uomo risultava disporre, direttamente o indirettamente, di un patrimonio di ingente valore, stimato in circa 2 milioni di euro.

Polizia