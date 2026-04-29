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È di 9 arresti il bilancio delle ultime operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale e nelle aree limitrofe. Sono stati smantellati laboratori domestici e fermati pusher attivi tra le strade di Roma, dal litorale ai Castelli, in un sistema che integrava street dealing e produzione casalinga di droga.

Operazioni coordinate tra città, litorale e hinterland

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno condotto una serie di interventi mirati che hanno permesso di colpire sia la rete dello street dealing sia quella degli home lab, veri e propri laboratori domestici per la lavorazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati effettuati in diversi quartieri di Roma, a Fiumicino, Genzano, Tivoli, Colleferro e Torre Angela, fino alla zona dei Castelli.

Street dealing: dosi pronte e scambi lampo

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno intercettato pusher in strada, come accaduto a Fiumicino, dove un uomo è stato fermato con 28 dosi di cocaina e crack già confezionate e pronte per la cessione. Nei quartieri Appio e Casilino, sono stati bloccati due “drivers” urbani: il primo nascondeva nei calzini 27 involucri di cocaina e denaro contante, mentre il secondo aveva occultato circa 45 grammi della stessa sostanza nelle parti intime, utilizzando una base domestica per la preparazione delle dosi, completa di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Home lab: laboratori domestici a conduzione familiare

Un altro fronte delle indagini ha riguardato i cosiddetti “home lab”. A Genzano, gli agenti hanno scoperto un laboratorio domestico gestito da due fratelli, all’interno del quale sono stati trovati oltre 200 grammi di hashish e cocaina, strumenti per il taglio e materiale per il confezionamento. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche più di 2.500 euro in contanti e appunti cartacei che documentavano una contabilità informale, segno di un’attività strutturata e inserita in un circuito più ampio. Entrambi i fratelli sono stati arrestati.

Altre operazioni nei Castelli e nell’hinterland

Una dinamica simile è stata riscontrata anche nella zona dei Castelli e dell’hinterland. A Tivoli, una donna è stata arrestata dopo che gli agenti hanno scoperto nella sua abitazione una base operativa per lo spaccio, con oltre 216 grammi di cocaina confezionata sottovuoto, macchinari, strumenti da taglio e kit per la lavorazione. A Colleferro e nel quadrante di Torre Angela, sono stati individuati altri tre appartamenti utilizzati da giovani come laboratori: qui sono stati sequestrati rispettivamente 35 grammi di hashish, 50 grammi della stessa sostanza e oltre 200 grammi tra crack e cocaina, parte già suddivisa in dosi e parte ancora da frazionare.

Lite violenta e scoperta di una base operativa

Nel quadrante sud-est di Roma, una violenta lite in strada ha portato gli agenti delle Volanti a risalire all’abitazione di un giovane, utilizzata come base per lo spaccio. All’interno sono stati trovati oltre 100 grammi tra hashish e ketamina, sostanze sintetiche riconducibili all’LSD e farmaci, insieme a bilancini di precisione e più di 4.000 euro in contanti.

Un sistema integrato tra strada e laboratori domestici

Le operazioni degli ultimi giorni hanno restituito l’immagine di un sistema fluido e integrato, in cui la dimensione dinamica dello street dealing si alimenta e si rigenera attraverso i laboratori domestici, dove la sostanza viene lavorata, frazionata e rimessa in circolo. La presenza di dosi già confezionate, strumenti per il taglio e il confezionamento, e la gestione di una contabilità informale testimoniano la strutturazione e la capillarità del fenomeno.

IPA