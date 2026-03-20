Così Walker Texas Ranger ridiede popolarità a Chuck Norris creando il terreno per Chuck Norris Facts e meme

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Se diverse generazioni piangono Chuck Norris nel giorno della sua morte non è solo in virtù della sua carriera: in larga parte, infatti, ciò deriva dal culto su “Walker Texas Ranger” e ai meme nati attorno all’attore sul web. Dagli sketch rilanciati in tv alle discussioni sui forum in voga negli anni Duemila, nacque il fenomeno dei “facts”che lo hanno reso una figura mitologica.

Chuck Norris, re dei meme

Il fenomeno dei Chuck Norris Facts non è nato per caso, ma è il risultato di un percorso culturale preciso, partito dalla televisione e arrivato fino ai primi social e forum online.

Al centro di tutto c’è l’attore e il suo iconico ruolo nella serie “Walker Texas Ranger“, diventata negli anni un vero oggetto di culto.

La “Walker Texas Ranger Lever”

La svolta arrivò nei primi anni 2000 grazie a Conan O’Brien. Durante il suo show “Late Night with Conan O’Brien”, il conduttore introdusse uno sketch destinato a diventare virale: la celebre “Walker Texas Ranger Lever”. Tirando una leva rossa gigante, venivano mandati in onda spezzoni casuali della serie, spesso assurdi e fuori contesto.

La serie, già caratterizzata da scene d’azione sopra le righe, diventava così involontariamente comica. Combattimenti improbabili, dialoghi surreali e situazioni estreme: tutto era terreno fertile per la creatività e l’ironia che di lì a poco avrebbero trovato sfogo su forum online e social network.

Le imprese di Chuck Norris

Il pubblico iniziò a reinterpretare il personaggio di Walker come una figura quasi sovrumana, capace di qualsiasi impresa. Sulla scia di questa ironia, iniziarono a circolare online battute esagerate su diversi attori d’azione. Ma tra tutti, Chuck Norris divenne il protagonista assoluto.

Nacquero così i Chuck Norris Facts, frasi brevi e paradossali che trasformarono Norris in una figura mitologica, capace di piegare le leggi della fisica e della logica. Il fenomeno esplose rapidamente, diventando uno dei primi grandi meme globali di internet.

I migliori Chuck Norris Facts

A rendere questi contenuti così virali fu la loro struttura semplice e immediata: battute brevi, facili da condividere e sempre più assurde. Fra i Chuck Norris Facts più divertenti e noti, ricordiamo:

Chuck Norris ha contato da zero a infinito, due volte

Chuck Norris non dorme, aspetta

Chuck Norris è stato morso da un serpente a sonagli… ed è morto il serpente

Il rubinetto di Chuck Norris non perde: vince

Quando Chuck Norris fa le flessioni, non si solleva lui: spinge giù la Terra

Chuck Norris rotola in salita

Chuck Norris può sbattere una porta girevole

Se provi a googlare “Chuck Norris”, la risposta sarà “Forse cercavi: rogne”

Il fenomeno è diventato così grande negli anni che lo stesso Chuck Norris ha deciso infine di partecipare al gioco. In occasione del suo 86° compleanno, l’attore ha pubblicato sui social una frase perfettamente in linea con lo spirito dei meme: “Io non invecchio, salgo di livello”.