Cosimo Balestra perde il lavoro a Crispiano a causa della mancata dieta e accusa l'azienda, "non sono grasso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Crispiano, al 26enne Cosimo Balestra non sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro in azienda in seguito alla sua decisione di non seguire una dieta dimagrante. Pronto il ricorso al giudice: “Chiederò il reintegro e i danni morali e patrimoniali, non sono filiforme ma neanche grasso“.

Perché Cosimo Balestra ha perso il lavoro

La vicenda che vede protagonista Cosimo Balestra, in possesso di diploma informatico, è stata raccontata dal Corriere della Sera, anche attraverso le parole dello stesso 26enne.

Balestra ha raccontato di essere stato assunto a febbraio in un’impresa edile di Crispiano “come impiegato con un contratto da metalmeccanico, pur avendo conseguito il titolo di perito informatico”. “Non sono mai stato in un ufficio, ma ho svolto altre mansioni”, ha detto ancora il 26enne.

Cosimo Balestra ha raccontato che il datore di lavoro “a un certo punto ha cominciato a spingere perché dimagrissi. Pur nella mia rotondità sono nelle condizioni di lavorare, non capivo questa richiesta, ero compatibile con il lavoro. Mi diceva che non poteva assumersi questo rischio dato il mio fisico”.

Il lavoratore ha poi aggiunto che in seguito gli sarebbe stato dato un “ultimatum”: “Dovevo dimostrargli anche attraverso documentazione medica che avevo avviato un percorso per perdere peso. A fine giugno mi ha chiesto se avessi qualcosa in questo senso e, alla risposta negativa, non mi ha rinnovato il contratto. Mi ha anche detto che se avessi intrapreso la strada per dimagrire mi avrebbe reintegrato”.

Lo sfogo di Cosimo Balestra: “Non sono filiforme, ma neanche grasso. Sono rotondetto, ma ciò non significa che non posso lavorare“.

Le parole dell’avvocato di Cosimo Balestra

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Fabrizio Del Vecchio, che assiste Cosimo Balestra.

Le sue parole: “Il rapporto è cessato alla seconda proroga e non è stato rinnovato o trasformato non avendo iniziato il mio cliente alcun percorso di dimagrimento imposto“.

Il ricorso di Cosimo Balestra

Cosimo Balestra, assistito dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, depositerà un ricorso chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale correlati alla condotta del titolare dell’azienda.

“Chiederò il reintegro e i danni morali e patrimoniali“, ha confermato il 26enne.

A decidere sarà il giudice del lavoro del tribunale di Taranto.