Cosimo Cinque in carcere a Panama, l'accusa della moglie alla Farnesina: "È malato e ci hanno abbandonati"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cosimo Cinque, arrestato a Panama, continua a essere detenuto nel carcere Tinajitas, nonostante abbia quasi 80 anni, pesi meno di 40 chili e abbia problemi di salute: lo riferisce la moglie Paola Simonini, puntando il dito contro la Farnesina. “Ci sentiamo completamente abbandonati”, ha dichiarato la donna.

Cosimo Cinque detenuto a Panama: l’appello della moglie

“Come è possibile che un uomo di quasi 80 anni, gravemente malato e con un peso corporeo inferiore ai 40 chili possa essere mantenuto in una struttura carceraria senza che venga garantita una concreta assistenza sanitaria adeguata alle sue condizioni?”. Lo scrive in una lettera Paola Simonini, originaria di Ravarino (Modena), come riferito da Repubblica.

La donna ha spiegato che il marito, in base a una sentenza italiana, è stato condannato a cinque anni per un reato riguardante una bancarotta risalente al febbraio 2006.

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“La somma, secondo gli atti che abbiamo, è di circa 38.000 euro – aggiunge Simonini – Capisco reati di droga, ma questo non lo accetto”.

L’Interpol, su richiesta di estradizione, ha arrestato Cinque la prima volta a settembre 2024. L’uomo è successivamente stato rilasciato su cauzione.

“Da quel momento è iniziata una lunga battaglia giudiziaria che sembrava non finire mai”, spiega ancora la moglie. A maggio Cosimo è finito nuovamente in manette: “Attraverso una comunicazione via chat, fui informata di una nuova udienza davanti alle autorità giudiziarie panamensi. Mio marito è stato nuovamente arrestato e questa volta le sue condizioni fisiche erano già gravemente peggiorate”.

Simonini ha proseguito dicendo che era stato ottenuto il trasferimento in ospedale di Cinque. “Ma circa dieci giorni fa, di notte, senza preavviso, mio marito è stato dimesso e riportato nella struttura detentiva di Tinajitas, in cui non può ricevere le cure di cui ha bisogno”, ha sottolineato la moglie.

“In questo ospedale pubblico – racconta la moglie – non avevano nessun tipo di medicamento, inclusi i lassativi che ho dovuto comprare io per 0,10 $. Volevano addirittura fargli il blocco della spina dorsale perché lui soffre della malattia di Schmorl con un’iniezione di una specie di cemento per bloccargli la colonna vertebrale”.

“Per questo – continua Simonini – mi sono rifiutata a priori e quindi davanti al mio diniego, lo hanno inviato di nuovo al carcere di Tinajitas, dove la Defensoria del pueblo aveva dichiarato e sottoscritto che lui non sarebbe mai dovuto ritornare”.

Perché Cosimo è stato arrestato a Panama

Come ricostruito dal Resto del Carlino, Simonini ha raccontato che il marito non ha mai avuto la possibilità di difendersi nel processo in Italia, perché all’epoca era già residente a Panama. Dunque, il processo sarebbe stato celebrato in sua assenza.

L’avvocato Vincenzo Alesci, nei mesi scorsi, ha avanzato un’istanza alla Corte di appello di Bologna chiedendo la rescissione del giudicato. L’istanza è stata dichiarata però inammissibile e ora risulta impugnata in Cassazione.

Paola Simonini contro le autorità italiane: “Abbandonati”

“Ho scritto, telefonato, inviato documentazione e chiesto ripetutamente l’intervento delle autorità italiane e dell’Ambasciata d’Italia a Panama”, ha dichiarato Simonini. E ancora: “Ci sentiamo completamente abbandonati”.

Fonti della Farnesina nel frattempo hanno riferito che Cosimo Cinque si trova in carcere a Panama dal 15 maggio scorso in attesa della decisione delle autorità giudiziarie locali sulla richiesta italiana di estradizione.

L’ambasciata d’Italia a Panama ha inoltre spiegato che segue il caso, che ha effettuato cinque visite a Cosimo tra il penitenziario e l’ospedale e che continua ad assicurargli assistenza consolare, mantenendo costanti contatti con la famiglia e le autorità locali.