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Sei persone indagate e oltre due milioni di euro di fondi comunitari contestati il bilancio di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Orbetello su una presunta frode ai danni dell’Unione Europea. L’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea di Bologna, ha riguardato il programma LIFE per la mobilità sostenibile nella Costa d’Argento, dove i finanziamenti sarebbero stati utilizzati in modo illecito per spese personali e consulenze fittizie.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Compagnia di Orbetello. Le investigazioni, durate diversi mesi, sono state coordinate dall’Ufficio della Procura Europea (EPPO) di Bologna e hanno coinvolto sei persone tra responsabili di progetto, amministratori e dipendenti di società beneficiarie di fondi europei.

Il programma LIFE e la mobilità sostenibile

L’indagine ha preso avvio nell’ambito del programma di finanziamento comunitario LIFE, promosso dalla Commissione Europea per incentivare la mobilità sostenibile e integrata. Il progetto prevedeva l’utilizzo di veicoli elettrici – biciclette, scooter, automobili e imbarcazioni – nei tre comuni della Costa d’Argento: Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello. In particolare, era stata prevista anche la navigazione nella laguna di Orbetello tramite battelli elettrici, che però non sono mai entrati in funzione, essendo rimasti allo stadio di prototipi non omologati.

La struttura del progetto e i soggetti coinvolti

L’iniziativa era stata autorizzata tramite una convenzione di sovvenzione diretta tra l’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese e un centro di ricerca universitario, incaricato del coordinamento e rappresentante anche degli altri beneficiari associati. Tra gli indagati figurano due soggetti responsabili della gestione del progetto, tre amministratori e un dipendente di società beneficiarie.

Le irregolarità riscontrate: fondi usati per spese personali e consulenze fittizie

Le indagini hanno portato alla luce numerose irregolarità. I mezzi acquistati o realizzati con i fondi europei sono stati trovati in stato di completo abbandono. È emerso inoltre che circa il 70% dei fondi era stato destinato a spese per il personale, tra cui anche soggiorni in località turistiche. In diversi casi, invece di sviluppare realmente la mobilità sostenibile, i responsabili del progetto hanno affidato commesse a società a loro riconducibili, che hanno poi fatturato attività di consulenza per gonfiare i costi e ottenere illecitamente i finanziamenti.

Le accuse: truffa aggravata, tentata truffa e malversazione

Le sei persone coinvolte sono indagate, a vario titolo, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, tentata truffa e malversazione. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata al termine delle indagini, che hanno compreso anche numerose perquisizioni in diverse regioni italiane e l’analisi della documentazione sequestrata.

Il blocco dei fondi e il recupero delle somme

L’attività investigativa ha permesso di bloccare l’erogazione di 852.549 euro relativi all’ultima tranche del finanziamento, su un totale di 2.841.430 euro stanziati. È stata inoltre avviata la procedura per il recupero dei contributi già erogati dall’Unione Europea, pari a 1.989.281 euro.

IPA