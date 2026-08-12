Costa Smeralda, yacht da 8 milioni di euro affonda a Porto Cervo: a bordo 14 persone, nessun ferito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Angiola II, uno yacht di 30 metri del valore di diversi milioni di euro, è affondato in Costa Smeralda dopo un’avaria al motore che ha innescato un principio d’incendio. Le 14 persone a bordo sono state tutte messe in salvo grazie all’intervento della Guardia Costiera di La Maddalena e di alcune imbarcazioni di passaggio. Nessuna fuoriuscita di carburante in mare.

L’incidente in Costa Smeralda

Il maxi yacht era stato appena consegnato al suo proprietario, e ora giace ora sul fondale della Costa Smeralda, adagiato su un fianco a circa sette metri di profondità.

Si tratta dell’ “Angiola II”, un Amer F100 di 30 metri dal valore stimato di oltre otto milioni di euro, affondato nella serata di martedì 11 agosto tra l’isola dei Cappuccini e Capo Ferro, davanti a Porto Cervo.

Come è affondato lo yacht

Lo yacht era stato consegnato al suo armatore, un imprenditore italiano, appena quattro giorni prima dell’incidente.

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe partito da un’avaria al motore che ha generato un principio d’incendio alle guarnizioni del vano propulsore.

Le fiamme sarebbero state contenute rapidamente, ma il danno avrebbe comunque causato un’infiltrazione d’acqua all’interno dello scafo, facendo perdere galleggiabilità all’imbarcazione fino al definitivo inabissamento.

Come stanno passeggeri ed equipaggio

A bordo si trovavano complessivamente 14 persone, tra ospiti ed equipaggio. Dodici di loro sono state trasbordate su un’altra imbarcazione che navigava nei paraggi al momento dell’emergenza, mentre il proprietario e un amico sono rimasti a bordo dell’Angiola II in attesa dei soccorsi.

A intervenire è stata la motovedetta CP 870 della Capitaneria di Porto di La Maddalena, che ha lasciato gli ormeggi intorno alle 18:30 per raggiungere il natante in difficoltà. Le persone coinvolte sono state successivamente accompagnate a Poltu Quatu. Non si registrano feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza dello scafo, coordinate dagli uomini della Capitaneria, si sono protratte per quasi tre ore.

Al momento non risultano fuoriuscite di carburante in acqua, ma l’imbarcazione resterà comunque monitorata fino all’arrivo di un rimorchiatore inviato da una ditta specializzata, già contattata dall’armatore, incaricata del recupero tramite un pontone con una capacità di circa 200 tonnellate. Le cause esatte del guasto restano ancora da accertare.