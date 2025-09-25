Costantino Vitagliano e la malattia autoimmune, "mi dovrò curare per sempre ma non rischio più di morire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Ci sono delle belle novità”, c’è un velo di speranza nelle parole di Costantino Vitagliano, oggi in prima linea contro un’infiammazione autoimmune che in un colpo solo lo ha portato a perdere 30 chili. Grazie alle cure, tuttavia, il peggio sembra passato. Ha recuperato 20 chili e ora “stiamo tenendo a bada” la malattia.

Il racconto di Costantino Vitagliano

Ospite a La volta buona su Rai 1, Costantino Vitagliano racconta la sua ritrovata forza nella lotta contro la malattia. L’ex tronista di Uomini e Donne oggi è una persona nuova, un reduce dalla diagnosi di un’infiammazione autoimmune che nella maggior parte dei casi non lascia scampo.

“Dovrò curarmi per tutta la vita ma ci sono delle belle novità”, dice a Caterina Balivo. Tra le novità c’è un cambio della terapia: “Ho tolto il cortisone, prima ne prendevo un grammo al giorno. Mi cambiava parecchio l’umore, adesso faccio solo poche iniezioni al mese”.

Questo progresso lo aiuta “ad avere prospettive diverse sulla mia vita anche perché quando mi sono ammalato vedevo tutto nero“, racconta a La volta buona.

“Grazie alla terapia sono sotto controllo e tutto procede bene, la stiamo tenendo a bada”, conclude, con una ritrovata leggerezza.

La malattia

Come anticipato, Costantino Vitagliano ha scoperto di essere affetto da un’infezione autoimmune che lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza. “La mia aorta addominale era diventata circa a 36 cm“, racconta.

“Se la massa attorno esplodeva rischiavo di morire in pochissimi secondi”, aggiunge, ricordando con dolore quei giorni infiniti. “Sono stato circa quaranta giorni in ospedale per capire cosa avessi”, e al suo ritorno a casa “non ero più io”. La malattia lo ha portato a perdere circa 30 kg. Oggi è riuscito a recuperarne 20.

La violenza degli hater

Diffusa la notizia della sua malattia, Costantino Vitagliano ha dovuto anche affrontare la violenza degli hater. Dopo i suoi primi annunci televisivi in cui raccontava il suo percorso, tanti utenti lo hanno accusato di spettacolarizzare il suo problema o, nel peggiore dei casi, di fingere di stare male.

“Il mondo social è un mondo malato”, dice a Caterina Balivo. “Io ho ricevuto molte critiche, quelle del passato non mi hanno mai toccato, quelle di adesso eh, un po’ sì”. Quindi si trova costretto a correre ai ripari: “Io ho una persona che cancella tutti i commenti negativi perché io non li voglio vedere, poi creano pagine finte per venirti a criticare anche perché io ne blocco tantissime“.

Recentemente hanno avuto una grossa risonanza le notizie sul nuovo ricovero di Bella Hadid, affetta dalla Malattia di Lyme, un male che la affligge da circa dieci anni. La modella ha documentato il suo nuovo ciclo sui social, dove ha ricevuto tanta solidarietà da parte di colleghe, colleghi e follower.