Costantino Vitagliano vittima di una truffa organizzata da "presunti amici, ho perso quasi un milione di euro"
Tanti soldi e tanti investimenti nel periodo d’oro ma anche truffe subite da quelli che considerava amici. A raccontarlo è stato Costantino Vitagliano. L’ex tronista, oggi 51enne, ha ripercorso la sua carriera e alcuni momenti difficili a causa di investimenti affidati alle persone sbagliate: “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo ma ho anche perso quasi un milione di euro”, ha detto.
- Costantino Vitagliano, fama e soldi
- Gli investimenti in case e ristoranti
- La truffa organizzata da "presunti amici"
Costantino Vitagliano, fama e soldi
Costantino è stato ospite di Monica Setta a Storie al bivio. La puntata, in onda sabato 13 dicembre su Rai 2, lo vede protagonista di racconti personali e momenti difficili.
L’ex modello ed ex tronista ha raccontato soprattutto della fama raggiunta grazie alla partecipazione, nel 2003, a Uomini e Donne di cui fu, appunto, il primo tronista.
“C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca e in una sera facevo più presenze”, ha detto.
Gli investimenti in case e ristoranti
“Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro”, ha detto Vitagliano.
L’ex modello e attore investiva soprattutto in case: il palazzo che ospitava gli uffici della “Lele Mora Management” a Milano, ad esempio, era quasi tutto suo.
Costantino poi investiva “anche in locali e ristoranti, affidandoli a persone che credevo amiche”. E proprio dietro questi investimenti affidati a persone sbagliate si nascondeva la truffa.
La truffa organizzata da “presunti amici”
Queste persone, ha spiegato, “mi dicevano che non si guadagnava, che i bilanci si chiudevano senza utili“, e a quanto pare non era così.
Secondo Costantino, infatti, “i miei presunti amici cambiavano auto e giravano in Porsche, quando fino al giorno prima avevano una utilitaria”.
“Altri, che avevano sempre fatto una vita normale, me li ritrovavo in vacanza negli atolli tropicali o nei migliori alberghi del mondo, usando i soldi sottratti a me“, ha aggiunto.
Dopo il crollo dell’impero di Lele Mora, Costantino era arrivato ad avere anche “un debito di 10mila euro al mese con il fisco”. A salvarlo e a fare da riferimento anche nei momenti più difficili è sempre stata la madre: “Era una donna semplice. È grazie a quelle radici che non sono impazzito e ho potuto ripartire, anche dopo aver perso tutto”, ha detto.