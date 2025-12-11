Costantino Vitagliano vittima di una truffa organizzata da "presunti amici, ho perso quasi un milione di euro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tanti soldi e tanti investimenti nel periodo d’oro ma anche truffe subite da quelli che considerava amici. A raccontarlo è stato Costantino Vitagliano. L’ex tronista, oggi 51enne, ha ripercorso la sua carriera e alcuni momenti difficili a causa di investimenti affidati alle persone sbagliate: “Nella mia vita ho guadagnato tantissimo ma ho anche perso quasi un milione di euro”, ha detto.

Costantino Vitagliano, fama e soldi

Costantino è stato ospite di Monica Setta a Storie al bivio. La puntata, in onda sabato 13 dicembre su Rai 2, lo vede protagonista di racconti personali e momenti difficili.

L’ex modello ed ex tronista ha raccontato soprattutto della fama raggiunta grazie alla partecipazione, nel 2003, a Uomini e Donne di cui fu, appunto, il primo tronista.

“C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca e in una sera facevo più presenze”, ha detto.

Gli investimenti in case e ristoranti

“Nella mia vita ho guadagnato tantissimo, con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. Ma anche io sono stato truffato e ho perso quasi un milione di euro”, ha detto Vitagliano.

L’ex modello e attore investiva soprattutto in case: il palazzo che ospitava gli uffici della “Lele Mora Management” a Milano, ad esempio, era quasi tutto suo.

Costantino poi investiva “anche in locali e ristoranti, affidandoli a persone che credevo amiche”. E proprio dietro questi investimenti affidati a persone sbagliate si nascondeva la truffa.

La truffa organizzata da “presunti amici”

Queste persone, ha spiegato, “mi dicevano che non si guadagnava, che i bilanci si chiudevano senza utili“, e a quanto pare non era così.

Secondo Costantino, infatti, “i miei presunti amici cambiavano auto e giravano in Porsche, quando fino al giorno prima avevano una utilitaria”.

“Altri, che avevano sempre fatto una vita normale, me li ritrovavo in vacanza negli atolli tropicali o nei migliori alberghi del mondo, usando i soldi sottratti a me“, ha aggiunto.

Dopo il crollo dell’impero di Lele Mora, Costantino era arrivato ad avere anche “un debito di 10mila euro al mese con il fisco”. A salvarlo e a fare da riferimento anche nei momenti più difficili è sempre stata la madre: “Era una donna semplice. È grazie a quelle radici che non sono impazzito e ho potuto ripartire, anche dopo aver perso tutto”, ha detto.