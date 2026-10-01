Costanza Cappelli nota come La Connie morta dopo una malattia scoperta pochi mesi fa, lascia compagno e figlia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il mondo social piange la scomparsa di Costanza Cappelli, content creator nota sul web col nome di La Connie, morta a causa di una “brutta malattia” scoperta appena pochi mesi fa. La donna, che vantava sui social una community di oltre 44mila persone, lascia il marito Giacomo e la figlia Nina che proprio tramite la sua pagina Instagram hanno condiviso un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo.

Morta Costanza Cappelli, La Connie dei social

La notizia della morte di La Connie è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle scorse ore.

La donna, che soffriva di “un brutto male“, aveva raccontato la malattia sui social. La nota creator, infatti, aveva rivelato soltanto alla fine di luglio di aver scoperto un grave tumore.

In un commovente messaggio condiviso nei primi giorni d’agosto, aveva raccontato le difficili settimane trascorse tra visite, esami clinici e interventi chirurgici, chiedendo massimo rispetto e delicatezza per la propria riservatezza e per la sua famiglia.

Il messaggio del marito e della figlia

Cappelli, oltre a essere apprezzata sul web, era soprattutto la moglie di Giacomo e la mamma della piccola Nina.

I due, dopo l’annuncio della morte della donna, hanno rivolto un sentito ringraziamento agli utenti per la vicinanza mostrata.

“Nina ed io vi ringraziamo per l’affetto che le avete dimostrato”, si legge.

Il marito ha poi sottolineato: “Questo profilo rimarrà qui, come rimarrà tutto ciò che Connie ha lasciato nelle persone che l’hanno amata”. Sarà quindi un vero e proprio archivio digitale per preservare e testimoniare l’eredità umana e artistica lasciata da “La Connie”.

Chi era Costanza Cappelli, nota come La Connie

Formatasi in Disegno industriale per la moda al Polimoda di Firenze e perfezionatasi con un master, Costanza Cappelli aveva saputo trasformare la passione per la casa in una professione stimata. Dopo un’esperienza come social media manager, dal 2009 aveva consolidato la sua identità digitale offrendo consulenze e idee per rendere le abitazioni armoniose e accoglienti.

Sui propri canali social proponeva uno stile sobrio, elegante e accessibile, conquistando 44,5 mila follower grazie a un racconto attento ai dettagli ma mai ostentato.