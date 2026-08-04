Costi del carburante, approvato nuovo taglio delle accise su gasolio fino al 25 agosto: come cambiano i prezzi

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Approvato un nuovo taglio delle accise che prolunga la riduzione di 17 centesimi al litro, sempre solo sul gasolio, fino al 25 agosto. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri, dato che il mercato dei carburanti non accenna a fermare l’incremento dei prezzi per benzina e diesel. Il costo alla pompa, per il momento, resta sopra i due euro al litro.

Il nuovo taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. La riduzione resta di 17 centesimi (Iva inclusa).

“Abbiamo tagliato un po di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo”, ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti entrando all’incontro informale con l’ufficio di presidenza di Camera e Senato a chi gli chiedeva delle coperture per la proroga dello sconto sul diesel. In totale, ha precisato, la misura vale “245 milioni“.

ANSA

Il provvedimento del 28 luglio in scadenza era stato preso data un’emergenza “che doveva essere di 15 giorni”. “Ma ormai questa guerra dura da sei mesi: di conseguenza l’intervento di emergenza non può più essere di emergenza”, aveva spiegato il 2 agosto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L’esecutivo da marzo ha già speso oltre 2 miliardi di euro per calmierare i prezzi di benzina e gasolio, raccogliendo la somma per finanziare la misura dall’aumento dell’Iva sui carburanti, dalle multe antitrust alle società energetiche e da fondi vari.

L’ultimo taglio, quello dal 28 luglio al 6 agosto, è costato 125 milioni di euro.

Cosa cambia nei prezzi dei carburanti

Intanto il gasolio è tornato ad aumentare arrivando a un costo medio di 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale.

Il prezzo medio è salito al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l’avvio dell’ultimo taglio delle accise approvato dal governo.

Per la benzina, invece, il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.

Con il nuovo sconto di 17 centesimi, di fatto, non cambia nulla ma, per lo meno, si è evitato un ulteriore incremento sul costo del gasolio, a partire dal 7 agosto, nel caso in cui il Governo non avesse deciso di riconfermare la riduzione delle accise.

I costi medi dei carburanti, sia benzina che diesel, restano quindi attorno ai 2 euro al litro, nonostante il costo del petrolio abbia subito un drastico calo.

Perché il prezzo del carburante non scende

Il 3 agosto il petrolio ha chiuso con un brusco calo, con il Wti che a New York ha perso il 5,23% e il Brent il 4,79%. L’unione nazionale dei consumatori ha però segnalato che la benzina “invece di diminuire, è rimasta immobile, sia in autostrada che nella rete stradale”.

“Il gasolio, invece, è sceso in autostrada e salito nella rete stradale, un evidente segno del fatto che l’andamento non dipende dalle quotazioni del petrolio ma dalla possibilità o meno di speculare: in autostrada, essendo finito l’esodo estivo del weekend, non c’è più bisogno di alzare i prezzi”, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unc.

Sempre Dona ha precisato che i dati settimanali del Mase pubblicati “attestano che la benzina è rincarata di oltre 3 cent in una settimana, 3,15 cent al litro, pari a +1,61%“.

Data la situazione, la richiesta dell’Unc era d’intervenire anche sulla benzina “con un taglio di 15 cent (18,3 con l’Iva)”. Per il momento però questo tipo d’intervento è rimasto fuori dalle decisioni del Cdm.