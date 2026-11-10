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Momenti di tensione a Parma, nel quartiere Molinetto, dove un 28enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando l’uomo ha bloccato la compagna in casa, impedendole di uscire. Scattata la chiamata al 112, all’arrivo delle pattuglie il giovane si è scagliato contro gli agenti, finendo in manette.

L’intervento in un’abitazione a Parma

Nel pomeriggio di sabato 7 novembre gli agenti delle Volanti di Parma sono stati inviati in un’abitazione dopo la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione e alterazione psicofisica, che non lasciava uscire la compagna.

Nell’appartamento, di proprietà dei genitori dell’uomo e dove erano presenti anche loro, i poliziotti hanno trovato la donna che aveva chiamato il 112.

L’aggressione agli agenti

Gli operatori hanno invitato la donna a seguirli in Questura per approfondire quanto accaduto. L’uomo, impossibilitato ad avvicinarsi a lei perché protetta dagli agenti, ha reagito con condotte aggressive e ha colpito i poliziotti all’addome mentre tentava di divincolarsi.

La resistenza è proseguita durante il trasferimento sull’auto di servizio, necessario per accompagnarlo in Questura per gli atti di rito, ed è stata accompagnata da minacce di morte.

Arresto e misura cautelare

L’uomo, già noto per precedenti contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona, è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

Il G.I.P. ha convalidato l’arresto il 9 novembre e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’appello contro la violenza di genere

In vista della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, in programma il 25 novembre, la Polizia ha richiamato l’importanza di riconoscere tempestivamente comportamenti prevaricatori, minacce, controllo e altre forme di violenza, anche psicologica.

A chi si trova in difficoltà o è a conoscenza di episodi simili viene ricordato di rivolgersi alle Forze dell’Ordine, anche chiamando il 112. La Polizia ha inoltre ribadito la propria vicinanza alle vittime, per garantire ascolto e protezione.

IPA