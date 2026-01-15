Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 23 anni è stato arrestato a Perugia per maltrattamenti in famiglia e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dalla Polizia dopo aver tentato la fuga da una finestra del terzo piano. La vicenda è emersa a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza.

Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento degli agenti presso un’abitazione del capoluogo umbro. Gli operatori delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il 23enne in evidente stato di agitazione mentre colpiva con forza la porta di casa, nel tentativo di farsi aprire dalla compagna.

Tentativo di fuga e arresto

Alla vista degli agenti, il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo tentando una fuga rocambolesca: si è diretto verso una finestra situata al terzo piano dell’edificio, nel tentativo di scappare. Tuttavia, il tentativo è stato prontamente sventato dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo prima che potesse mettersi in pericolo o far perdere le proprie tracce.

Comportamento in Questura e testimonianza della vittima

Una volta accompagnato in Questura, il cittadino marocchino ha continuato a mostrare un atteggiamento fortemente agitato, arrivando persino a tentare atti di autolesionismo. Nel frattempo, gli operatori hanno preso contatto con la compagna dell’uomo, la quale ha raccontato agli agenti una situazione di violenza domestica protratta nel tempo. Secondo la testimonianza della donna, il 23enne avrebbe assunto comportamenti violenti, arrivando a percuoterla, costringerla a indossare il velo e imporle rapporti sessuali contro la sua volontà.

Sequestro di sostanza stupefacente

Durante le operazioni di polizia, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente una sostanza solida di colore marrone, riconducibile all’uomo. Gli accertamenti tecnici effettuati dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno permesso di identificare la sostanza come 30 grammi di hashish, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. L’uomo risultava già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Arresto e provvedimenti successivi

Al termine delle attività di rito, il 23enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.

