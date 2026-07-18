Costringe la moglie 20enne incinta a prostituirsi a Padova, arrestato 26enne accusato anche di violenze

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Un 26enne è stato arrestato dalla polizia di Padova per aver costretto la moglie incinta a prostituirsi. L’uomo l’avrebbe anche picchiata e minacciata di morte quando lei si rifiutava. La ragazza, di soli 20 anni, sarebbe riuscita a fuggire dalla casa dove viveva con il marito mentre lui dormiva, rifugiandosi in un bar e chiedendo aiuto ai gestori. Da qui l’intervento della polizia.

Arrestato 26enne a Padova, costringeva la moglie a prostituirsi

La polizia di Padova ha eseguito l’arresto di un ragazzo di 26 anni, accusato di aver costretto la moglie 20enne incinta a prostituirsi.

Il ragazzo è accusato sia di sfruttamento della prostituzione, sia di violenze fisiche. Avrebbe infatti picchiato e minacciato la moglie quando lei cercava di ribellarsi.

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Dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine, il 26enne è stato condotto nel carcere di Padova. Il ragazzo sarebbe cittadino straniero e sono state quindi avviate le procedure di allontanamento dall’Italia.

La fuga della ragazza

A denunciare l’uomo sarebbe stata la moglie stessa, che sarebbe riuscita a scappare da casa e ad avvisare la polizia, stando a quanto riporta il quotidiano Il Mattino.

La ragazza si sarebbe rifugiata in un bar vicino alla propria abitazione, dove avrebbe chiesto aiuto ai gestori. Sarebbero stati loro a chiamare la polizia e i soccorsi.

Nel locale la 20enne avrebbe raccontato che il marito, dal quale era scappata mentre lui stava dormendo, l’aveva picchiata e minacciata di morte.

Le condizioni della ragazza

La polizia, viste le condizioni in cui si presentava la vittima, ha subito avviato la procedura del Codice Rosso, per proteggerla dal marito violento e assicurarle le adeguate cure mediche.

Oltre a picchiarla, infatti, il marito le avrebbe anche impedito di ricevere assistenza sanitaria quando la feriva. La polizia ha considerato le circostanze dell’arresto compatibili con la flagranza differita.

Normalmente, la flagranza di reato si verifica quando un responsabile viene arrestato mentre commette un crimine. La flagranza differita permette di avviare procedure simili anche entro 48 ore dal reato, ammesso che ci siano prove incontrovertibili.