Due ristoranti sono stati sospesi per 15 giorni a Cotronei, in provincia di Crotone, dopo che i Carabinieri hanno documentato gravi condotte illecite e situazioni di sfruttamento lavorativo e violenza tra dipendenti. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore della Provincia di Crotone su proposta dei militari, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Provvedimenti emessi dal Questore su proposta dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha firmato due provvedimenti di sospensione, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, nei confronti di due ristoranti situati nel Comune di Cotronei. La durata della sospensione è stata fissata in 15 giorni, a seguito delle risultanze emerse dai controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale.

Condotte illecite e sfruttamento lavorativo

I militari hanno accertato che i titolari dei due esercizi hanno posto in essere condotte illecite reiterate, tali da rappresentare un potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In uno dei ristoranti, durante i controlli, è stato riscontrato l’impiego di lavoratori privi di regolare instaurazione del rapporto di lavoro. Questa situazione ha avuto ripercussioni negative non solo sulla sicurezza dei dipendenti, ma anche sulla concorrenza leale e sull’ordine pubblico economico. La reiterazione di tali comportamenti ha portato le autorità a ritenere il locale un luogo di potenziale pericolo anche per la moralità pubblica, in considerazione del contesto di sfruttamento lavorativo accertato.

Violenza tra dipendenti e condizioni di lavoro degradanti

Nel secondo esercizio commerciale, la situazione è risultata altrettanto grave. All’interno della struttura si è verificato un episodio di violenza fisica tra dipendenti, culminato in aggressioni e minacce che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, è stato accertato che diversi dipendenti, in prevalenza cittadini stranieri, facevano uso eccessivo di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa, erano impiegati senza contratto e alloggiati in immobili fatiscenti, privi dei requisiti minimi di abitabilità, igiene e sicurezza.

Chiusura per carenze igienico-sanitarie e allaccio abusivo alla rete elettrica

Presso lo stesso ristorante, un controllo effettuato dal S.I.A.N. e dal Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone aveva portato all’emissione di una formale ordinanza di chiusura dell’attività di ristorazione, a causa di carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevanti. Tuttavia, il titolare ha continuato a somministrare alimenti nonostante il provvedimento interdittivo. Inoltre, personale della società E-Distribuzione s.p.a. ha riscontrato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, realizzato mediante l’effrazione di un armadio stradale.

Le motivazioni dei provvedimenti e la tutela dell’ordine pubblico

I provvedimenti di sospensione sono stati adottati per prevenire ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la moralità pubblica. Le autorità hanno sottolineato come la reiterazione delle condotte illecite e le condizioni di sfruttamento lavorativo accertate abbiano reso necessario un intervento immediato e incisivo. La sospensione delle attività rappresenta una misura volta a tutelare non solo i lavoratori coinvolti, ma anche la collettività e il tessuto economico locale.

