Covid in Cina, cosa c'è dietro la nuova ondata estiva con oltre 79 mila casi della variante Omicron NB.1.8.1

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Per via delle alte temperatura, la stagione estiva è, di norma, quella soggetta a meno contagi. Eppure, in Cina si sta registrata una nuova ondata di Covid. Il centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie segnala oltre 79.000 nuovi casi confermati, di cui 130 gravi e un decesso. Si tratta della nuova variante Omicron NB.1.8.1, il cui tasso di diffusione è in costante aumento.

In Cina arriva una nuova variante di Covid

Per la prima volta, in Cina il Covid ha superato l’influenza come principale agente patogeno respiratorio.

Nelle ultime settimane sono stati confermati 79.000 nuovi casi. La maggior parte dei pazienti ha manifestato sintomi lievi e soltanto 130 sono stati considerati casi gravi.

IPA

A diffondersi è una nuova variante, che prende il nome di Omicron NB.1.8.1, che ha raggiunto un “livello di trasmissione moderato”, con un aumento di contagiosità pari al 4,3%.

I sintomi sono invariati. Per lo più i pazienti presentano febbre e mal di gola, con guarigione entro una settimana.

Le ragioni dietro l’ondata estiva

L’esperienza aveva insegnato che in estate il virus Covid-19 avesse meno occasioni per diffondersi, adesso le cose stanno cambiando.

Le ondate estive, sia di Covid che d’influenza, sono sempre più frequenti e ciò è dovuto all’aumento delle temperature.

Il caldo torrido spinge a trascorrere più tempo al chiuso, in ambienti climatizzati, facendo sì che, spiega il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Youan di Pechino Li Tongzeng, “le condizioni per la trasmissione del virus in estate stiano convergendo con quelle invernali”.

I rischi per l’Italia

I dati in arrivo dalla Cina non stupiscono l’infettivologo Matteo Bassetti, che sottolinea come il Covid stia “diventando più un virus estivo”.

E seppur “per la stragrande maggioranza della popolazione come virus è meno impegnativo”, il Coronavirus continua a essere pericoloso “per le persone molto anziane e per le persone molto fragili”.

Il vero rischio, denuncia il primario della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, è la crisi in corso negli ospedali italiani.

“La spesa sanitaria in Italia è l’unica che nell’area europea non cresce. – racconta Bassetti in un video social – Nel 2019, l’Italia spendeva l’8,7% del Pil in spesa sanitaria, nel 2025 è scesa all’8,4%”.

Si tratta di numeri, riportati da Ocse, decisamente al di sotto della media europea: Germania e Francia investono in sanità oltre il 10% del Pil, Spagna e Uk sono rispettivamente al 9 e 10%.

“Il sistema sanitario italiano è in grande crisi e ha bisogno di un profondo restyling. – è l’appello del dottore – C’è bisogno che la politica torni a interessarsi e a finanziare il sistema nazionale”.