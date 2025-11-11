Cozze ritirate dal mercato per rischio Escherichia coli, i marchi e i lotti interessati dal richiamo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il ministero della Salute, con due provvedimenti datati 10 novembre, ha disposto il richiamo immediato di due lotti di prodotti, evidenziando un rischio microbiologico che impone la sospensione della vendita e il ritiro dagli scaffali. Si tratta di cozze in entrambi i casi, essendo stati riscontrati valori oltre la norma di Escherichia coli, batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana.

Quali sono i marchi e i lotti interessati dal richiamo

Un primo richiamo riguarda mitili o cozze confezionati a Taranto dalla Britalia Società Cooperativa.

Il lotto interessato è identificato con il numero 302/25/CGR/181, confezionato il 4 novembre 2025 e commercializzato in reti da 10 chilogrammi.

I prodotti ritirati

I controlli della Asl di Taranto hanno riscontrato valori oltre la norma di Escherichia coli, batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana, motivo per il quale è stato necessario il richiamo immediato del prodotto.

Il rischio Escherichia coli

Il rischio microbiologico, infatti, impone la sospensione della vendita e il ritiro dagli scaffali. I mitili provengono da allevamenti situati in Grecia ma che sono stati confezionati in Italia, nello stabilimento tarantino della cooperativa.

Le analisi microbiologiche effettuate sui campioni hanno rilevato una concentrazione di Escherichia coli superiore ai limiti di sicurezza alimentare stabiliti dalla normativa europea.

Il ministero della Salute con il provvedimento citato invita i consumatori a non consumare le cozze appartenenti al lotto segnalato e a restituire immediatamente il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. L’allerta, viene precisato, è stata emessa a titolo precauzionale, per garantire la piena tutela della salute pubblica.

Un altro ritiro di cozze

Un altro richiamo, sempre datato 10 novembre, riguarda di nuovo mitili o cozze della Ittica Pellestrina di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.

Il lotto di produzione interessato è 810. Il motivo del richiamo è che il prodotto non è conforme per superamento dei limiti massimi consentiti dalla normativa per Escherichia coli beta glucuronidasi positivo.

Anche in questo caso c’è l’invito a restituire il prodotto al punto vendita acquistato.

Cos’é l’Escherichia coli e quali sono i sintomi

L’Escherichia coli è una specie del batterio del genere Escherichia, che fa parte del microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo.

La maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sono innocui, dal momento che questo microrganismo vive da commensale nel nostro organismo, ma alcuni ceppi possono essere causa di patologie più o meno gravi, che nella maggior parte dei casi interessano l’intestino e l’apparato urinario.

I sintomi dell’infezione intestinale da Escherichia coli comprendono: dolore addominale; diarrea, anche sanguinolenta in base alla localizzazione dell’infezione e al ceppo di batterio coinvolto; nausea e vomito; febbre, solitamente nella fase iniziale di contagio. I sintomi compaiono generalmente da 12 ore a qualche giorno dopo il contatto con il batterio ed hanno la durata di 1 settimana circa.