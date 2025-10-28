Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli, il lotto interessato dal richiamo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un prodotto alimentare. Si tratta di un lotto di cozze, ritirate a seguito della presenza rilevata di salmonella e escherichia coli oltre i limiti di legge. Il Ministero consiglia ai consumatori di riportare il prodotto interessato dal richiamo presso il punto vendita in cui è stato effettato l’acquisto. Il lotto cui fa riferimento l’avviso è il n. B4122, l’azienda di riferimento L’Acquachiara S.r.l..

Cozze ritirate dai supermercati, il motivo

Una nota pubblicata dal Ministero della Salute dispone il richiamo di un lotto di cozze del marchio L’Acquachiara S.r.l. provenienti dallo stabilimento di via Orti Ovest 1 di Chioggia (Venezia).

Il lotto interessato è il B4122, distinguibile per la versione in retine da 5 kg. Il ministero fa sapere che queste cozze devono essere ritirate per “presenza di salmonella e di escherichia coli oltre i limiti di legge a seguito di campionamento ufficiale”.

Ministero della Salute

Cozze ritirate per presenza di salmonella ed escherichia coli oltre i limiti di legge. Il lotto interessato è il B4122

Sempre dal ministero consigliano ai consumatori di riportare il prodotto interessato dal richiamo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Il prodotto, come si legge nella confezione, proviene dalla Spagna e presso lo stabilimento di Chioggia viene confezionato.

I recenti richiami per salmonella ed escherichia coli

Il 26 settembre il ministero ha disposto il ritiro del lotto 35 delle uova del marchio La Montanari per presenza di salmonella, per questo aveva disposto il “blocco totale della partita, il ritiro e la segregazione di tutte le confezioni” corrispondenti al lotto indicato. Le confezioni erano vendute nelle versioni da 4 o da 6 pezzi.

Nel mese di luglio sempre il ministero aveva decretato il ritiro del lotto 100 della caciotta stagionale di bufala del marchio Fattorie Garofalo. Il motivo era la presenza di escherichia coli.

I rischi per la salute

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità l’infezione da salmonella può manifestarsi nella forma tifoidea e in quella non tifoidea. Nel primo caso si manifesta con febbre tifoide o febbre enterica, nel secondo caso con disturbi gastrointestinali, ovvero i sintomi più comuni delle intossicazioni alimentari. L’infezione avviene per via oro-fecale e si trasmette dal consumo di alimenti contaminati ma anche dalla manipolazione di animali o oggetti.

L’escherichia coli, nella maggior parte dei suoi ceppi, provoca patologie intestinali ma anche extra-intestinali che possono riguardare le infezioni urinarie, la setticemia, la polmonite e la meningite. L’infezione da escherichia coli può essere veicolata da cibi contaminati che riguardano anche frutta e verdura solitamente mangiate crude ma soprattutto il latte non pastorizzato e la carne non cotta.

Per questo l’infezione da escherichia coli viene scongiurata con la cottura dei cibi, trattandosi di un batterio sensibile al calore.