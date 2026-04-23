Cpr in Albania, avvocato della Corte Ue dà ok condizionato e Meloni esulta: perché non è un via libera

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Nicholas Emiliou, avvocato generale della Corte di giustizia Ue, ha dichiarato i cpr istituiti dal protocollo Italia-Albania compatibili con la normativa dell’Unione Europea relativa alle procedure di rimpatrio e asilo. Per la premier Giorgia Meloni, promotrice del protocollo, si tratta di una vittoria politica, ma il parere espresso dall’avvocato non è vincolante e dovrà essere confermata dalla sentenza dei giudici di Lussemburgo.

Per Giorgia Meloni è “una notizia importante”

L’arrivo del parere positivo dell’avvocato Ue Nicholas Emilious è stato accolto da Giorgia Meloni come “una notizia importante”.

La premier ha scritto sui social che ciò “conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate”.

Meloni dichiara l’intenzione di proseguire con la politica intrapresa, “perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”.

I cpr dovranno essere approvati dai giudici

Il diritto Ue, ha specificato l’avvocato Emilious “non impedisce” ad un Paese di istituire cpr al di fuori dei confini nazionali, purché venga garantito il “rispetto di tutte le garanzie previste”.

Il protocollo Italia-Albania dovrà insomma mostrare come “i diritti dei migranti siano pienamente tutelati”.

Tra i diritti fondamentali dell’Ue rientrano assistenza legale, interpretazione linguistica, contatti con familiari e autorità e attenzione specifica ai minore e alle persone vulnerabili.

Nei prossimi mesi si attende la sentenza del Tribunale di Lussemburgo, che stabilirà se i cpr sono legittimi.

In cosa consiste il protocollo Italia-Albania

Il protocollo Italia-Albania è stato firmato lo scorso 6 novembre 2023 dalla premier Giorgia Meloni e dal corrispettivo albanese Edi Rama.

L’accordo permette allo stato italiano di istituire e gestire in Albania centri per il trattamento e il rimpatrio dei migranti, rimanendo sotto la giurisdizione italiana.

I cpr erano stati considerati illegittimi dal Tribunale di Roma, perché disposti nei confronti di migranti provenienti da Paesi considerati “sicuri” dal governo italiano come Egitto e Bangladesh.

Le autorità italiane hanno in seguito fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello di Roma di fronte all’Unione Europea.

Il caso è infine arrivato a Lussemburgo, dove si stabilità la legittimità o meno dei trattamenti disposti per i migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei centri in Albania.