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Due giovani sono stati arrestati e oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti è stato sequestrato nel corso di specifici controlli antidroga condotti dai Carabinieri a Palermo. Gli arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio e del traffico di droga, come confermato dalle autorità. Entrambi i giovani sono stati fermati in distinte operazioni e la droga recuperata era destinata al mercato locale.

Operazione antidroga: i dettagli dei controlli

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il primo intervento è stato portato a termine dal Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi durante un servizio di pattugliamento nella zona di via ai Fossi. I militari hanno notato due giovani a bordo di un ciclomotore che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno assunto un atteggiamento sospetto. Quando è stato intimato l’alt, il conducente del mezzo si è dato alla fuga ad alta velocità, mentre il passeggero, un 20enne palermitano già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi a piedi.

Durante la fuga, il giovane ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, prontamente recuperato dai Carabinieri. All’interno del pacchetto sono state trovate 4 dosi di crack, 4 dosi di cocaina e una dose di hashish. Il ragazzo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono ancora in corso le indagini per risalire all’identità del conducente dello scooter, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il secondo arresto nei pressi di via Belgio

Un secondo intervento è stato effettuato dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile nei pressi di via Belgio. Qui, i Carabinieri hanno notato un 22enne residente a Partanna (TP) per il suo comportamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi, nascosti all’interno dello zaino.

Perquisizione domiciliare e ulteriore sequestro

La successiva perquisizione presso l’abitazione del 22enne ha permesso di recuperare altri 100 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana e materiale vario utilizzato per il confezionamento e il dosaggio della droga. Tutto il materiale sequestrato, per un totale superiore a un chilogrammo, è stato inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici previsti.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Le indagini proseguono per identificare il complice del 20enne che si trovava alla guida del ciclomotore e per approfondire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

IPA